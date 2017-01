Beste tømmerpriser på 10 år

– Vi trenger enda mer tømmer, sier Arvid Eriksen.

Han er regionleder i Allskog.

Etterspørselen etter trelast er stor både i Norge og Sverige. Sagbrukene i Midt-Norge ønsker å kjøpe mest mulig virke fra Allskog. Dette har ført til en betydelig prisoppgang på sagtømmer.

– Det er samtidig stor etterspørsel etter massevirke, da skogsindustrien er inne i en positiv utvikling. Skogeierne får prisøkning på inntil 15 prosent for massevirke, og inntil 20 prosent for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007, sier Eriksen.

Han peker på at etterspørselen gir enorm mulighet for skogeiere å realisere verdien de har i skogen.

Eriksen og Allskog oppfordrer skogeiere i distriktet til å ta ut mer virke i vinter.

En utfordring for skogbruket er at det har kommet noe snø hittil i vinter uten at kulda har satt skikkelig inn. Det kan være for bløtt i skogen.

Eriksen oppfordrer derfor skogeierne til å kjøre opp «løyper» og spor som kan fryse til slik at maskinene kommer fram lettere når kulda kommer og tælen setter inn.