Heder til Okkelberg-ølet

Konkurrent Nøgne Ø stakk av med gullet.

- Selv om det ikke ble topplassering, er vi godt fornøyde og stolte over å være blant finalistene i Det Norske Måltid med norges beste tradisjonsøl, skriver Slettedal og Andresen på Stjørdalsbryggeriets facebookside.

De to stjørdalingene var fredag kveld til stede i Stavanger der prisutdelingene i Det Norske Måltid foregikk.

- Vi vil fortsette med å yte vårt beste for å kunne levere produkter vi og våre venner kan være stolte av, lover de to ølentusiastene fra Stjørdal.

Feiringen fredag kveld ble som om Stjørdalsbryggeriet vant. For stjørdalingene er i veldig godt selskap.

Okkelberg-ølet til Stjørdalsbryggeriet var blant finalistene i matkonkurransen som handler om matprodukter fra hele landet.

Ølet fra Stjørdal var med i siste runde i klassen årets tradisjonsøl. Stjørdalingene konkurrerte mot ølet Nøgne Ø Norsk Høst fra bryggeriet Nøgne Ø, Det Det Kompromissløse Bryggeri A/S i Aust-Agder og ølet Vestlandskyss og Bringebær Saison fra Lysefjorden Mikrobryggeri i Hordaland.

I august i fjor fikk Stjørdalsbryggeriet gullmedalje for kaffeporteren "Hausten" i Nordic Beer Challenge i København. Stjørdalsbryggeriet leverer øl til flere lokale butikker og til Vinmonopolet landet over.

Stjørdalsbryggeriet AS ble stiftet av Halvard Andresen og Per Vikaune Oktober 2013. Målsettingen er å gjøre en lidenskap til levebrød. Stjørdal har lange tradisjoner for ølbrygging på mange gårsbryggerier og såinnhus i dalføret. Stjørdalsbryggeriet bland de første bryggerier som skal lage øl for salg.

Målet er at Stjørdalsbryggeriet skal lage et spekter av øltyper for enhver smak med en klar signatur.

Stjørdalsbryggeriet lager øltyper og smaksopplevelser for alle. I første omgang består utvalget av egne varianter av Cream Ale, Indian Pale Ale (IPA), Porter og Stout. Dette utvalget spenner fra det lyse, lette ølet til det mørke og aromatiske.

Navnet til tradisjonsølet Okkelberg kommer fra Skjelstadmark der et av de eldtste såinnhuslagene i Stjørdal finnes. Her er byggkornet høstet og maltet. I Okkelberg har Stjørdalsbryggeriet brukt 60 prosent stjørdalsmalt som er tørket over lang tid med svak varme.

Metoden gir en myk og balansert røykkarakter. Ølet har lav bitterhet og dempet karbonering som framhever maltkvaliteten. Skyllevannet er tilsatt friske einer slik tradisjonen tilsier. Okkelberg er ufiltrert og upasteurisert. Anbefalt serveringstemperatur er 8-10 grader. Inneholder byggmalt, humle, gjær og vann.