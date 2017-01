Nå skal politiet ta enda flere promillekjørere

– Vi har aldri kontrollert så mange biler i regionen som vi gjorde i 2016. Vi ser ingen grunn til å endre på det i 2017, snarere tvert imot, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor.

480 reaksjoner

Totalt tok politiet 65 ruskjørere i de seks kommunene i Værnesregionen i fjor. Det er en oppgang på fem og seks sjåfører sammenlignet med henholdsvis 2015 og 2014.

– Det er relativt jevne tall, men vi hadde en liten oppgang i fjor. Det kan være tilfeldigheter, men det har nok en innvirkning det at vi gjennomførte så mange kontroller som vi gjorde i 2016. Vi jobber annerledes og mer målstyrt nå sammenlignet med tidligere. Konkrete politipatruljer får ansvar for hver sin kommune i Værnesregionen fra dag til dag, sier Ulvin.

De 9.400 kontrollerte kjøretøyene i fjor førte til 480 reaksjoner i form av gebyr, forelegg og anmeldelser.

– Vi stoppet altså 65 sjåfører som kjørte i ruspåvirket tilstand, det er 65 for mye. Vi avdekker dessverre bare brøkdeler, og vi tror det finnes betydelige mørketall. Vi har belegg for å si at flere og flere kjører i påvirket tilstand med andre ting enn alkohol. De kan ha lovlig foreskrevet medisin, men det kan være røde trekanter på medisineskene, og da kan du ikke kjøre bil, forteller Ulvin.

Saken fortsetter under bildet.



Politiet har med seg et alkometer i tjenestebilene som gir en indikasjon om man har promille. Hvis denne gir utslag, kan politiet ta en mer nøyaktig måling med et Evidenzer-apparat.

– Hva med annen type rus?

– Der må vi bruke vårt trente øye. Vi ser på adferd og symptomer hos personene. Hvis vi mistenker rus, framstiller vi vedkommende for blodprøve hos lege, sier Arne Henrik Ulvin.

Politiarbeid på stedet

Ifølge Ulvin har Utrykningspolitiet (UP) brukt et nytt verktøy i et pilotprosjekt –narkometer. Det er et instrument som analyserer spyttet til den som skal sjekkes. På noen minutter finner man ut om sjåføren er ruset på illegale stoffer.

– Jeg håper at vi også kan få bruke samme apparat i tiden som kommer, sier Ulvin.

Politiet har blitt mer og mer et lensmannskontor på hjul. Både betjentene og bilene har utstyr som gjør at man kan foreta mer politiarbeid på stedet.

– I stedet for å kalle inn personer til avhør noen dager senere, så prøver vi å gjøre det mens det er ferskest mulig. Alle patruljene er utstyrt med iPhone som brukes til lydavhør. Etterpå laster vi inn og legger det inn i systemet vårt. Hele utstyrspakken vår er oppdatert, forteller Arne Henrik Ulvin, som varsler stor kontrollvirksomhet i år.

– Vi vil gjøre veien så trygg som mulig, og vi skal avdekke så mye vi klarer. Det innbefatter også promillekjørere. Kontrollvirksomhet er vårt virkemiddel, legger han til.