1,5 millioner kroner til idrettslag fra Meråker og Stjørdal

Og desidert største lokale mottaker er Stjørdals-Blink Fotball som får over 275.000 kroner. Tangmoen er nest største mottaker i Stjørdal med drøyt 142.000 kroner mens IL Varden Meråker er størst i Meråker med nesten 89.000 kroner.

Grasrotandelen ble innført 1. mars 2009. Den har økt jevnt og trutt, med unntak av 2013, men de siste årene har også økningen økt hvert år. I 2014 økte den med 5,3 prosent, i 2015 med 10,4 prosent og i fjor med 13,5 prosent.

I 2016 passerte Norsk Tipping én million givere i grasrotandelen. Det koster ingenting å bli og være grasrotgiver. Spillene den enkelte kjøper, koster nøyaktig det samme, men fem prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren den enkelte velger å støtte.

Også andre lag

Men også andre lag og foreninger, ikke bare innen idrett, mottar grasrotandeler fra Norsk Tipping. Over hele landet er det rundt 25.000 lag og foreninger som får bidrag via grasrotandelen for fjoråret.

Rekord

2016-beløpet totalt er på over 448 millioner kroner, en økning fra 395 millioner kroner fra året før. Den nye rekorden kommer til å bli smadret dersom regjeringens forslag om økning av grasrotandelen fra 5 til 7 prosent blir vedtatt.

Vålerenga Fotball er det laget som mottar mest. Over tre millioner kroner mottar osloklubben.

Idrettslag i Stjørdal

Stj.-Blink Fotball: 275.222 kr

Tangmoen IL: 142.778 kr

Lånke IL: 98.147 kr

IL Fram: 88.464 kr

Remyra IL: 81.976 kr

Hegra IL: 57.139 kr

Stjørdal Drilltropp: 54.968 kr

Stjørdal Golfklubb: 52.871 kr

Stjørdal Hang- og Para: 40.749 kr

Stjørdals-Blink: 36.386 kr

Skjelstadmark IL: 33.328 kr

Forra IL: 27.877 kr

Stjørdal Friidrettskl: 27.449 kr

Stjørdal Håndballkl: 26.196 kr

Skatval Skilag: 23.029 kr

Remyra Skotthyllkl: 15.450 kr

Stjørdal Basketballkl: 14.738 kr

Lånke Skytterlag: 14.346 kr

IL Nybrott: 12.085 kr

Langstein Sportssk: 10.310 kr

Flora IL: 9.776 kr

City Stjørdal HSL: 9.620 kr

Stjørdal Taekwondokl: 9.537 kr

Stjørdal Kickboxingkl: 9.290 kr

Stjørdal Rideklubb: 8.946 kr

Stjørdal Froskemannsk: 8.353 kr

Stjørdal Swingklubb: 5.943 kr

Stjørdals-Blink Orient: 5.677 kr

IL Dalebrand: 5.408 kr

Skjelstadmark Skytterl: 5.241 kr

Stjørdal Pistolklubb: 5.211 kr

Stjørdal Skytterlag: 5.005 kr

Liverbirds Stjørdal: 3.830 kr

Sorte Skotthyllklubb: 3.634 kr

Sona Salongskytterlag: 3.373 kr

Malvik og Stjørdal Seilf: 2.802 kr

Gloi Islandshestfor: 2.562 kr

Mindes Hus Bedriftsidr: 2.507 kr

Floren Skytterlag: 2.227 kr

Stjørdal Kajakklubb: 2.122 kr

Værnes Jaktskyteklubb: 1.954 kr

NMK Hell: 1.873 kr

Hell Sjakklubb: 1.827 kr

Lånke Travlag: 1.815 kr

Hegra Skytterlag: 1.587 kr

Hegra Sparebank Bedr: 704 kr

Stjørdal Skateboardf: 609 kr

Stjørdal Atletklubb: 528 kr

Blakstad Hestesportk: 527 kr

Stjørdal RC bilklubb: 358 kr

Stjørdal Travsportf: 196 kr

Idrettslag i Meråker:

IL Varden Meråker: 88.911 kr

Kopperå IL: 32.144 kr

Stordalen Skytterlag: 25.369 kr

Meråker Skiskytterkl: 21.808 kr

Meråker Pistolklubb: 18.832 kr

IL Tambar: 14.627 kr

Dalådal IL: 3.910 kr

Meråker Motorsportkl: 1.437 kr.