Tydal: Kvinne løslatt, ikke mistenkt

– Det er ingen mistanke som hefter ved henne. Jeg har fått beskjed om at hun skulle løslates så raskt det var praktisk mulig lørdag kveld, sier kvinnens forsvarer, advokat Tore Angen, til NTB lørdag kveld.

Det var kvinnen i slutten av 60-årene som fredag formiddag meldte fra til politiet om at den 70 år gamle mannen hun bodde sammen med var død. Kvinnen ble pågrepet fredag kveld, men har hele tiden nektet for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Kvinnen ble avhørt uten advokat til stede fredag kveld. Hun ble avhørt på nytt lørdag ettermiddag, da med advokat Tore Angen ved sin side.

Ikke straffbart

70-åringen ble lørdag obdusert ved St. Olavs hospital i Trondheim.

– Politiet måtte vente på den foreløpige obduksjonsrapporten. Den underbygger det hun har forklart hele tiden – at hun ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre. Det er kanskje det politiet har trodd også, sier Angen.

Advokaten vil ikke bekrefte at kvinnen og den døde var kjærester, men sier at de er de eneste som bor i huset i Tydal. Ingen av dem kommer opprinnelig fra den lille kommunen i Sør-Trøndelag.

Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor bekreftet allerede før lørdagens avhør at kvinnen ville bli løslatt etter avhøret.

– Slik det ser ut per nå, ser det ikke ut som om det har skjedd noe straffbart, sier Annar Sparby til Adresseavisen.

– Veldig tøft

Det ble ikke tatt ut noen formell siktelse mot kvinnen. Man får imidlertid automatisk status som siktet når politiet foretar pågripelse, ransakelse og gjør beslag.

– Det er viktig å få fram at dette har vært veldig tøft for henne. Dette er rett og slett en tragisk hendelse, sier Tore Angen.

– Det har jeg full forståelse for. Vi måtte ha kontroll på personen og åstedet for å gjøre våre nødvendige analyser, og det var bakgrunnen for at vi pågrep henne, sier Sparby. (©NTB)