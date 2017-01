Stjørdal Taxi tok ansvar etter rot med bestilling. Taxituren fra Stjørdal til Nordland på 11.000 kroner slapp samboerparet å betale for.

– Det er helt fantastisk. Jeg ble skikkelig rørt. Det er utrolig god service, fastslår Ole Jakobsen (50).

– Finnes gode folk

Han landet på Trondheim lufthavn Værnes lørdag kveld etter en ferietur på Gran Canaria. Med på turen var også samboeren Silje og hunden. De lå over på Scandic Hell Hotel, og skulle etter planen ta toget hjem til Trofors fra holdeplassen på Værnes klokka 8.11 søndag morgen.

– Jeg fikk betjeningen på hotellet til å bestille taxi til oss kvelden i forveien, og alt var i skjønneste orden. Taxien skulle komme klokka 7.50 søndag morgen, forteller Jakobsen.

Men det kom ingen taxi. Da hotellbetjeningen ringte opp Stjørdal Taxi og etterlyste bilen, så var beskjeden at nærmeste taxi var i Trondheim. Frustrasjonen var stor.

– Dermed rakk vi ikke toget. Alternativet var å ta et tog som gikk langt utpå ettermiddagen, eller leie oss bil å kjøre hjem, sier Ole Jakobsen.

Ti minutter etter at toget kjørte fra Værnes, kom en taxi til hotellet. Sjåfør Thor Even Søraa var fortvilet over det som hadde skjedd. Men han visste råd.

Saken fortsetter under bildet.



– Han sa at det var deres feil og at de skulle ordne opp. Det endte med at han kjørte oss hjem til Trofors, en distanse på 32,7 mil, sier Ole Jakobsen.

Taksameteret viste 11.032 kroner da de kom fram.

– Vi betalte ikke fem øre. Jeg sliter fortsatt med å forstå det som skjedde. Det finnes gode folk, og Thor Even er en av dem. Og for en trivelig mann det var, sier Jakobsen.

Fikk medfølelse

Sjåfør Thor Even Søraa forteller at han fikk henting på Scandic Hell Hotel søndag morgen som var for sen.

– Noen ganger kan slike ting skje, og det er beklagelig. Det var stor etterspørsel etter taxier denne morgenen, sier han.

Søraa var ikke i tvil om at det måtte kompenseres på et vis. Han tok en telefon til daglig leder i Stjørdal Taxi, Kurt Bratseth. De ble enige om å kjøre samboerparet hjem gratis.

– Vi får stort sett pepper, men vi er ikke mer hestkuker enn vi må være. Vi fikk medfølelse for paret som ikke rakk toget. Vi tjener mer i lengden på å fikse et problem når vi selv er skyld i det, i stedet for å bare si «beklager». Jeg tror iallfall de satte pris på det, og det var kjempetrivelige folk, sier Thor Even Søraa.

Saken fortsetter under bildet.



Enkelttilfelle

– Dette er et enkelttilfelle hvor vi er glade for at historien fikk en lykkelig slutt, sier daglig leder i Stjørdal Taxi, Kurt Bratseth.