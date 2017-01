196 boliger igangsatt i fjor

Samtidig ble boligveksten i kommunen mer fordelt på kommunedelene.

– I 2015 hadde sentrum, eller gamle Stjørdal kommune, 82 prosent av boligveksten. I 2016 hadde Lånke, Skatval og Hegra 25 prosent av den totale boligveksten på 196 igangsatte boliger. Da var veksten i kommunesenteret redusert til 75 prosent av den totale veksten.

Det er Ivar Skjelstad i Stjørdal kommune som sitter med denne oversikten.

Flere i skole

I fjor ble det en del debatt og diskusjoner etter at lokalavisa brakte tallene som viste at i 2015 ble det igangsatt bygging av bare 4 nye boenheter på Skatval. Nybygging har stor betydning for elevtall i grunnskolene rundt omkring i kommunen.

–I fjor ble det igangsatt bygging av 18 boenheter på Skatval, 17 i Hegra og 13 i Lånke, sier Skjelstad, tall som kanskje de folkevalgte er mer fornøyde med sammenlignet med fordelinga i 2015.

Øker i distriktene

Jevn vekst i de tre kommunedelene, og en noe større andel av den totale veksten nettopp utenfor sentrum sammenlignet med 2015-tallene.

I tallet for sentrum ligger Husbyhagen inne med 22 boenheter, og det er de siste for Block Watne i Husbyhagen.