På langeleik i Trondheims uteliv

Han har vist mange ganger at han kan rocke løs. Han gjorde det i UKM, gjennom oppvisningene til musikklinja mens han gikk på Ole Vig og i andre sammenhenger. Det var på gitar. Men Emil Beitland (22) har også et annet instrument. Nemlig langeleik!

I helga opptrådte han på Antikvariatet i Trondheim. Der har han spilt flere ganger nå.

– Det har vært skikkelig stas hver gang, forteller Emil.

Før jul spilte han også på puben Ila Brannstasjon.

Slåtter fra Beitlandet

Det går i slåtter fra Beitlandet på langeleiken, slåtter som han også kan historien rundt.

Publikum i kafeen på Antikvariatet var så konsentrert at du kunne høre ei knappenål falle lørdag. Emil både spilte og fortalte - om kulturen i Ferbygda, om slåttene, om juletradisjoner, maltøl og brygging. På repertoaret hadde han blant annet en bryllupsslått som han har komponert selv, om et bryllup med et uheldig utfall i 1604. Han framførte også en slått han har skrevet som han kaller «Høylandsslåtten», inspirert av highlands i Skottland.

Historiene ble godt mottatt av publikum. Folk hygget seg og slo flere ganger opp latterdøra.

Stemningsfullt

Emil sitter der i gårdsgutt-klær, du kan lukte graset på Beitlandet og høre kyra. En kompis har laget et kuhorn, som han demonstrerer. Det er trøndersk folkemusikk, og det slår an klokka åtte på en lørdag kveld på byen i Trondheim.

Antikvariatet på Bakklandet tar inn veldig mange bra musikere, og er samlingsted for folk som er glad i god musikk. Gjerne noe annet enn det som er mainstream.

– Et herlig publikum, og hadde det kjempeartig selv, sier Emil etter konserten. Det var stappfullt i kafeen, og blant publikum også en god del stjørdalinger.

Strikkekveld neste

Neste opptreden med langeleik blir på strikkekveld på Samfundet førstkommende torsdag.

– Strikking, langeleik og vafler. Det blir litt av en blanding, ler Emil Beitland som bor i Trondheim. Der jobber han med restaureringsarbeider - tradisjonsmuring, på Munkholmen. Han spiller ellers gitar i Tom Waits coverband.