HV-soldat finner ikke geværet

Forsvaret har igangsatt en granskningskommisjon i forbindelse med det som er karakterisert som et mulig tap av et Automatgevær 3 (AG-3) ved Trøndelag Heimevernsdistrikt (HV-12).

Dette skriver Trønder-Avisa.

Det var ved rekvitteringen av personlige våpen under en øvelse høsten 2016 at en av soldatene i HV-12 ikke kunne gjøre rede for sin AG3.

– Vi sjekker hvert år at absolutt at alle våpen er på plass. Det savnede våpenet er ikke funksjonsdyktig, da tennstempelet er fjernet. Nå avventer vi resultatet av granskningen, sier HV-12s presseoffiser Rune Haarstad, som ikke vil opplyse hvilket HV-område den aktuelle soldaten til hører.