– Enkeltpersoner som står bak dette

– Det er bare trist. Jeg har vært med på mange turer i regi av Friviiligsentralen, men de har valgt seg ut et bilde og tatt det ut av kontekst. Det er ubehagelig for meg at det er delt mange ganger. Jeg aner ikke hva folk tenker når de ser meg på gata, sier Yousefi til Stjørdalens Blad.

– Enkeltpersoner står bak

Det var Adresseavisen som først skrev om Yousefi som hadde vært med på leirdueskyting i regi av Stjørdal Jeger- og Fiskeforening i vår. Gjennom Frivilligsentralen i Stjørdal jobber han for inkludering for innvandrere og rusmisbrukere.

Etter leirdueskytingen la Frivilligsentralen ut bilder fra aktivitetsdagen på Facebook. Like før nyttår oppdaget leder for sentralen, Hanne Myrvang, at bildet av Yousefi med teksten «Frivilligsentralen Stjørdal, Fremtidens Jihadister?» var blitt delt flere ganger.

22-åringen deltar aktivt som frivillig i Stjørdal. Han går på norskkurs, har norsk kjæreste og planlegger å studere til å bli sosionom. At han nå har blitt hengt ut som terrorist er uforståelig og trist for Yousefi.

– Jeg drar ikke andre steder enn hit, på skolen og på trening nå, sier Yousefi.

Miljøarbeider Fida Afif ved Frivilligsentralen mener det er enkeltpersoner som står bak handlingen.

– Dette er nok enkeltpersoner som står bak. Og saken er nå anmeldt til politiet, sier han.

– Det var jeger- og fiskeforeningen som tok initiativ til dette i vår. Vi var enige om at inkludering er fin integrering og var med et par-tre ganger, sier Afif.

Ikke høyreekstremt miljø

Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor tror heller ikke at det er snakk om noe høyreekstremt miljø.

– Vi har ikke noe belegg for å si at det er noe etablert høyreekstremt miljø i Stjørdal. Vi har personer som har høyreekstreme holdninger, men å kalle det et miljø er det ikke belegg for. Vi kjenner til vedkommende som har lagt ut dette, og hun har gitt uttrykk for høyreekstreme holdninger tidligere. Vedkommende skal avgi forklaring, så må vi kartlegge omfanget og om det er straffbart, sier Sparby.