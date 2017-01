Blueskåringen finner sted i kveld

Blues in Hell er blant de nominerte under gallautdelingen av priser under European Festival Award. Det er stor seremoni i kveld og Kjell Inge Brovoll fra Stjørdal er til stede.

Brovoll har sagt tidligere at "det hadde vært fryktelig artig å vinne". I kveld er den samme Brovoll litt defansiv, og har ikke helt tro på det. Men kvelden er ikke omme, og ingen ting er avgjort.