Ingen pris til Blues in Hell

Blues in Hell var blant de nominerte under gallautdelingen av priser under European Festival Award. Kjell Inge Brovoll var tilstede på gallaen onsdag kveld, der han måtte konstatere at festivalen i Stjørdal ble slått på målstreken.

- Jeg må bare gratulere Reeperbahn Festival fra Hamburg med seieren, sier Kjell Inge Brovoll.

Men han tar det ikke som noe nederlag.

- Husk vi konkurrerer med festivaler som har vi sponsorbudsjett på 3-8 millioner, sier bluessjefen som ser fram mot ny festival og nye muligheter.