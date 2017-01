Næringsforumet har for store lokaler

Stjørdal Næringsforum ønsker nå å leie ut hele eller deler av lokalet de i dag driver virksomheten sin fra i Gjensidigegården nederst i Kjøpmannsgata.

– Vi har større lokaler enn det vi har behov for, særlig etter at turistinformasjonen her er avviklet. Vi ønsker derfor å leie ut hele eller deler av lokalet, sier Torstein Mørseth, daglig leder i Stjørdal Næringsforum.

Lokalet som i dag huser Stjørdal Næringsforum ligger på gateplan og er 140 kvadratmeter stort. 3-4 av kontorene benyttes i dag, mens Mørseth sier at her er det rom for det dobbelte antall kontorer, også med møterom.

– Skal alt leies ut, og dere sjøl finne nye lokaler?

– Her er vi åpne for en diskusjon for å finne løsninger, sier Torstein Mørseth.