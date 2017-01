Rema-butikk i Meråker om ett års tid

– Vi skal etablere oss i Meråker. Knapt med tid å få det realisert i år. Helt sikkert er vi på plass i 2018.

Det er Vidar Andersen, regiondirektør i Rema, som sier dette. Han har forlengst vært i Meråker på utkikk etter tomt. Alternativene er flere, og torsdag skal Andersen til Meråker for å orientere formannskapet om planene.

Nytt bygg

Andersen har med seg eiendomssjefen i Rema, Øystein Fjørtoft i bilen når de ankommer Meråker for å orientere om sine planer og ønsker for etablering i kommunen.

– Finnes det flere tomtealternativ for Rema i Meråker?

– Det gjør det, men her har vi ingen avklaring. Mest sannsynlig blir det ei tomt hvor vi sjøl bygger, og vi har også aktører i Meråker som vil være med oss, sier Andersen.

Den nye butikken skal ligge langs E14, og Andersen sier det er tomtealternativer på begge sider av vegen.

Spennende reise

Andersen kommer til Meråker, som han sjøl sier, for å utvikle den totale handelen.

– Ser at Meråker de siste år har hatt en flat handelsutvikling. Dette skal vi snu med en etablering av Rema, vår etablering skal styrke den totale handelen i kommunen. Jeg har sjøl erfart en reise som Rema-kjøpmann på Kyrksæterøra. Første driftsåret i 1998, omsatte vi i Rema-butikken for 27 millioner kroner, i 2011 var omsetninga 90 millioner. Jeg har virkelig lyst til at Meråker som handelssted skal oppleve noe av det samme, sier Andersen.

Han har funnet ut at de to dagligvarebutikkene som i dag er i Meråker, Coop og Bunnpris, omsetter årlig for rundt 85 millioner. Når Rema kommer skal dagligvareomsetningen, ifølge Andersen raskt vokse til 100, hvor Rema-butikken skal stå for 40 av dem.

– Vi kommer til Meråker for å snu en flat handelsutvikling, vi skal bidra til å øke den totale handelen i Meråker, sier Vidar Andersen.