Daglig leder i DNT Nord-Trøndelag, Nina Pettersen, sier til Stjørdalens Blad at de er utrolig fornøyde med økningen i antall medlemmer i 2016.

– På landsbasis så hadde turistforeningen en økning i antall medlemmer på 7,6 prosent. I Nord-Trøndelag hadde vi en økning på 9,7 prosent. Det er klart vi er veldig fornøyde med en økning i medlemsmassen på nesten ti prosent, sier Pettersen.

Vil feriere i Norge

Hun tror økningen skyldes at stadig flere ønsker å feriere i Norge.

– Vi har sett at det er stor økning i folk som vil i fjellet og som ønsker å bruke hyttene til DNT. Mange ønsker å feriere i Norge. Dette tyder nok på at friluftsliv ikke er en bølge, men en trend som kommer til å vare en stund. Det går litt i bølgedaler, men det vil nok ikke gå over.

Pettersen sier at ønsket om fjellferier har litt med været å gjøre.

– Det er klart at veldig godt vær spiller positivt inn. Samtidig tror jeg det er å bruke ferien på en trygg og sunn måte er populært.

Flere ungdommer

Hun synes også det er morsomt at det er så mange ungdommer som har meldt seg inn i turistforeningen.

– På landsbasis har det vært en økning på 15 prosent når det gjelder ungdommer. Men i Nord-Trøndelag har vi hatt en økning på 31 prosent. Det er en stjerne i margen til alle ungdommene som gjør dette verdivalget, sier Pettersen.

Hun tror muligheten for å tegne familiemedlemsskap har påvirket tallene litt.

– Men vi har også hatt utrolig mange ungdommer innom som har kommet for å få tips og råd til turer de skulle sammen med familien, eller sammen med andre venner. Av populære turer er blant annet Norge på tvers, som kan utføres både på vinterstid og på sommeren. Det har jo blitt en signatur-tur for DNT. Men vi holder også på med en ny langtur som vi snart skal lansere. Men det er foreløpig hemmelig, sier Pettersen.