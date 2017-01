– Her skal vi gi gjestene en helt ny matopplevelse

Det sier stjørdalingene Mikael Leiknes (27) og Erik Lier (34). Vi sitter rundt et bord i glassbaren og restauranten i nybygget på tunet. De to har tatt over matansvaret ved Teveltunet Fjellstue.

– Dette er en naturperle med uante muligheter. Her kan vi gjøre mye spennende. Du kan si at vi er ekte cowboyer nå, i stedet for asfaltcowboyer!

Fornyelse

Leiknes og Lier sa opp jobben som henholdsvis kjøkkensjef og restaurantsjef i Mathallen i Trondheim for å komme til bygda. Mathallen ble åpnet i juli i 2015.

– Jeg tror mange ble sjokkerte da de hørte at vi skulle begynne på Teveltunet. Skiftet av jobb har ingenting med uenigheter å gjøre, og vi oppnådde mye på de knappe to årene i Trondheim. Det var utrolig artig. Men jeg ville rett og slett prøve noe helt nytt, og Mikael ble heldigvis med på lasset, sier Erik Lier.

Han presiserer at de ikke skal kaste om på alt som er gjort tidligere. På langt nær.

– Vi skal bygge videre på det som allerede fungerer bra. Teveltunet har forstått viktigheten av å satse på mat. Men man må hele tiden fornye seg, og vi kommer med noen nye ideer som skal prøves ut, forteller Lier.

Frokost og lunsj skal fortsatt være i hovedbygget. Det skal de «flotte damene» fortsatt ta seg av, som Lier omtaler de som.

Middagen skal serveres i det rundt 350 kvadratmeter store nybygget på tunet. Storhallen, som etter hvert vil få navnet Tevelhall, har alene plass til 150 personer til middagsservering.

Det er også en glassbar og restaurant i samme bygg, i tillegg til det opprinnelige gammebygget.

– Jeg hadde aldri vært på Teveltunet før Erik tok meg med hit i vinter. Jeg ble solgt med en gang, sier Mikael Leiknes.

Totalopplevelse

Lier er god kjent i området ettersom familien har hytte i nærheten.

Sammen med Leiknes lanserer han mange ideer om hva som kan gjøres i tiden framover.

– Vi kommer langt med gode råvarer. Her kan vi bare gå ut og høste inn bær, sopp og vilt. Erik kan ta med seg fiskestanga mens jeg står og lager mat på kjøkkenet, og kanskje kommer han inn med en ørret som kan tilberedes med en gang, sier Mikael Leiknes.

– Kommer kanskje inn med ørret? Det gjør jeg alltid, sier Lier.

De snakker også om å dyrke grønnsaker selv. Kanskje lage mat og servere ute i det fri.

– Det skal bli røft og masse smak. Her blir det ikke mye duppedill, sier Leiknes.

Han forteller at totalopplevelsen er det viktigste for de som tar turen, og understreker viktigheten av å være synlig. De skal ikke gjemme seg for gjestene.

– Se for deg grillen i gamma. Her kan jeg ta med meg gjestene slik at de får se på når jeg lager maten de skal spise. Det blir en helt annen opplevelse, sier Leiknes.

Utvider kjøkkenet

Fortsatt er det planlegging som gjelder for de to cowboyene fra Stjørdal. Det er mye som skal på plass. Kjøkkenet skal blant annet utvides i nybygget.

– Det blir ikke matlaging med det første. Vi satser på å være skikkelig i gang i løpet av en måneds tid. Nå er førsteprioritet å få i gang kjøkkenet, sier Erik Lier.

I bryggeriet står sjefen sjøl, Ole Fredrik Haarsaker, og driftsleder Bård Bondhus Bjørklund og brygger øl, som skal prioriteres enda mer den neste tiden.

Det skal også bli fokus på vin, som er Erik Liers spesialitet.

– Kombinasjonen mat og vin er kjempeviktig. Du kan ha en god vin og god mat, men det kan likevel bli krasj. Smakene må passe sammen, sier han.

Og de lovpriser uteserveringen som er på gang, med utsikt over vannet. Badestampene står også like i nærheten.

Topptur med firehjuling

Aktivitetsguru Hallgeir Martin Lundemo skal heller ikke glemmes. Gjennom sine krumspring skal han sørge for å få gjester og kursdeltakere sultne.

– Både jeg og Mikael har lyst til å være med Hallgeir på en topptur, men da er vi nødt til å ha med oss firehjuling, sier Lier og ler.