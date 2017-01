Kurstilbud til barn med overvekt og deres familier

Kurset for barn med overvekt og deres familier består av fem samlinger og ulike fagpersoner er ansvarlige for de ulike kveldene.

Helse og trivsel

- Målsettingen er å bidra til god helse og trivsel for barn ved å forebygge at barn tar med seg overvekten inn i ungdoms- og voksenlivet, sier Ingvild Meyer som er helsesøster ved Stjørdal helsestasjon.

18. januar starter hun og helsestasjonen opp et nytt kurs for barn og unge mellom fire og tolv år. Første kurskveld tar for seg folkehelse som tema med motivasjon og mestring som viktige faktorer. De fire påfølgende samlingene dreier seg om foreldrerollen, fysisk aktivitet og helse, kosthold og helse og livsstilsendring med fokus på veien videre.

Med psykolog

- Vi ved helsestasjonen samarbeider bredt med andre fagpersoner på disse kurskveldene. Vi har med oss både psykolog, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, familieveileder og representant fra Frisklivssentralen blant andre, sier Ingvild Meyer.

Kurstilbudet for barn med overvekt og deres foreldre er ikke et helt nytt tilbud i Stjørdal, men det er alltid aktuelt.

Flere har vært igjennom

- Vi har gjennomført kurs med fem til sju familier hvert år, med gode resultater. Nå ønsker vi å få med nye familier på opplegget som er en blanding mellom teori og praksis, sier Ingvild Meyer, som naturlig nok også er opptatt av sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse.

- Det henger nøye sammen, og jo tidligere barn kommer inn i gode vaner jo lettere blir det å holde fysisk og psykisk helse bra, mener Meyer.

Fristen for påmelding er 13. januar.