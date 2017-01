Måtte parkere bilen etter politikontroll

Politiet gjennomførte en kontroll på fv. 705 på Hell onsdag kveld. Til sammen 35 kjøretøy ble kontrollert.

- Det ble gitt et bruksforbud på et kjøretøy for utgått forsikring. Bilen måtte parkeres på stedet, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Ny kontroll

Politiet hadde også en kontroll i Halsøenkrysset natt til torsdag.

- 15 kjøretøy ble kontrollert og det var ingen overtredelser, forteller Sagen.