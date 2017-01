Trailer sperrer veibanen på E14

En trailer sperret begge kjørefelt på E14 like vest for riksgrensen torsdag kveld. Det ble rekvirert bilberger til stedet for å bistå traileren, ifølge politiet på Twitter.

- Vi har ikke helt kontroll på hva som skjer, for vi har ingen patrulje der. Vi har imidlertid kontakt med Vegmeldingssentralen. De sier at det er framkommelighet i ett felt, og at trafikken dirigeres forbi stedet, sier operasjonsleder Rune Reinsborg ved politiets operasjonssentral for Nord-Trøndelag.

- Hva er årsaken til at traileren har problemer?

- Det vet vi heller ikke helt, siden vi ikke har ressurs på stedet. Vi har fått opplyst at det skal ha vært problemer med en kjetting.

En trafikkikkant melder til avisa at det var lange køer på E14 etter traileruhellet.