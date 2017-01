– Jeg vil gjerne snakke med Weydahl

Fossen mener han sjøl har gjort Arbeiderpartiet en stor tjeneste.

– Etter appellen på Torget har jeg fått massiv støtte. Jeg har ingen ting å beklage. I en appell skal du mane massene til kamp, og her mener jeg å se at jeg har lyktes, sier Thomas Fossen.

Denne konklusjonen trekker han på bakgrunn av de mange henvendelsene både på Torgmøtet 10. desember og de påfølgende dagene. Men ikke bare det...

Kaller inn partifelle på teppet – Jeg skal nå ta meg en prat med Thomas Fossen. På Torget før jul gikk han langt over streken i sitt angrep på partifelle Joar Håve.

Har styrket partiet

– Partilederen din, Weydahl, forteller om kraftig medlemsvekst i Hegra og i Forradal i desember, og tar det til inntekt for partiets stemmegiving i kommunestyret for ny Hegra skole. Hva tenker du om det?

– Her vet jeg partilederen tar feil. Jeg tror nok min appell mer gagnet partiet enn svekket det. Og veksten partiet fikk i desember kom etter min appell på Torget. Dersom partileder Weydahl vurderer å ekskludere meg, så sliter jeg med å forstå det, for her ser vi den største medlemstilstrømninga til partiet på flere ti-år, sier Fossen.

Fossen sier han vet denne medlemstilstrømninga skjedde fra hans appell på Torget og fram til jul.

– Her har folk skjønt at partiet ikke består av toppene, men av folket. Og så har folket meldt seg.

– Du vet at denne medlemsveksten henger sammen med appellen?

– Her svarer jeg helt ærlig, ja.

I utakt

Fossen forklarer opprøret i Arbeiderpartiet med manglende demokratisk prosess.

– Kommunestyregruppa i partiet, med gruppeleder Joar Håve i spissen, forankret aldri sitt standpunkt i skolesaken, bredt i partiet. En så viktig sak skulle vært behandlet i partiets årsmøte, sier Fossen.

Han sier Joar Håve er en av de aller dyktigste blant lokalpolitikerne i kommunen, men det til tross, Håve har ikke klart å bringe Arbeiderpartiet i posisjon.

– Nå synes han å forsøke det gjennom å bidra til nedlegging av grendaskolene, sier Fossen. Han liker ikke det Håve her gjør, og derfor sa han på Torget i desember at Håve er i ferd med sjøl å grave sin politiske grav.

– Jeg ser fram til nå å prate med partileder Weydahl, sier Fossen.