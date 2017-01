Kaller inn partifelle på teppet

Det er partilederen i Stjørdal Arbeiderparti, Erling Weydahl, som sier dette til lokalavisa. Partisjefen var ikke sjøl til stede på torgmøtet, men sier han har fått referat fra flere partifeller som reagerer kraftig på Fossen sine uttalelser og angrep på partiets gruppeleder i kommunestyret, Joar Håve, på det åpne torgmøtet like oppunder jul.

Sak for partistyret

– Etter de referater jeg har fått, og det jeg har hørt fra møtet, er det ingen tvil om at Fossen gikk langt over streken i sin kritikk av partifellen Håve, sier Weydahl.

Weydahl tar praten med Fossen som en innledning til videre behandling av saken i lokalt partistyre.

– Styret i Stjørdal Arbeiderparti behandler saken i sitt møte nå 7. februar. Styrets konklusjon vil bli oversendt fylkespartiet som sender saken videre for endelig behandling sentralt i partiet, sier Weydahl.

– Risikerer Fossen å bli kastet ut av Arbeiderpartiet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå.

Medlemsvekst

Partilederen forteller om klare reaksjoner i denne saken lokalt i Hegra.

– Vi hadde i desember fram mot årsskiftet en kraftig medlemsvekst i så vel Forradal som i Hegra. 17 nye medlemmer i Forradal, 32 i Hegra. Jeg sier ikke det alene er uttrykk for sympati med Håve, og protest mot Fossen. Det handler nok like mye om Arbeiderpartiets klare standpunkt om at ny Hegra skole må komme nå, sier Erling Weydahl.