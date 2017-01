– Det er vakkert her

- Vi takker så mye for velkomsten vi har fått på basen, og lokalbefolkningen som aksepterer ankomsten av soldater fra US Marines. Etter hvert vil vi bevege oss ut i lokalsamfunnet. Det ser vi virkelig fram til, sier sersjant Patricia Morris.

Et team av marines har kommet i forveien for å forberede. De forteller at de har funnet seg vel til rette på Værnes, hvor de ligger på firemannsrom i køyesenger, sammen med norske soldater.

– Det er veldig vakkert her, sier Morris.

Damene fra teamet som skal ta seg av «public affairs» kom raskt i prat med soldatene i porten ved Værnes, Christoffer Nordli, Aleksander Andersson og Martin Holm hjelper til med vaktholdet ved garnisonen. Det er ekstra vakthold i forbindelse med mottakelsen av amerikanske soldatene. Siden torsdag har porten på Værnes vært bemannet med egne vakter. I neste uke kommer 300 nye amerikanske soldater til Værnes.

– Vi har rekruttert en hel tropp med vaktsoldater fra Ørlandet som vil bemanne porten. Det er forsterket vakthold på Værnes igjen, sier kaptein og presseansvarlig Rune Haarstad.

Blir konstant vakthold

Den nye troppen vil ha kontinuerlig vakthold i hele leiren når amerikanerne er på plass.

– Det er for så vidt helt normalt i en militærleir. Ørlandet har det på samme måte. Så vi har god kontroll på hvem som slipper inn til oss. Dette var en av de siste tingene som kom på plass nå før amerikanerne kommer.

I tillegg har Værnes garnison fått åtte nye ansatte på kjøkkenet og totalt 10 andre offiserer og sivilt ansatte som er ansatt for å forsterke staben, opplyser Haarstad.

–Ellers er amerikanerne forholdsvis selvgående, de flytter inn i brakkene og holder på med sitt. De vil bo og spise sammen med oss, og de kommer til å være ganske synlige i Stjørdals-området, i alle fall de første ukene. De skal lære å gå på ski, og truger, ligge i telt og generelt håndtere snø og vinterforhold. Så drar de for å delta på «Joint Viking» i Finnmark om tre uker. Da skal de til Finnmark.

Allerede noen på plass

Haarstad sier at soldatene kommer til å trene sammen med de lokale HV-soldater. Slik at vi får litt utbytte vi også. De lokale HV-soldatene har masse å lære dem om det å være ute i vinternorge.

Han forteller at de som kommer mandag stort sett er unge menn på 18-20 år. De kommer fra den amerikanske basen i North Carolina. Allerede er det en amerikansk gjeng på plass som skal legge til rette for de som kommer, med tanke på logistikk og teknisk utstyr.