– Kan fort bli kuppforsøk

– Det er ikke noe trivelig det som skjer nå i Stjørdal Arbeiderparti. Det kan fort komme et kuppforsøk på årsmøtet, det er klart det.

Det er kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, Kåre Børseth, som sier dette.

Børseth stemte mot eget parti under budsjettbehandlinga, hvor flertallet i partiet gikk innfor en politikk med ny Hegra skole, og nedlegging av grendeskolene i Hegra som resultat.

Et vedtak som fikk klart flertall i kommunestyre. Men nå rasler det tidligere mindretallet i partiet med sablene.

60 nye medlemmer

Umiddelbart etter dette vedtaket satte kjente Ap-politikere i Hegra og Skjelstadmark igang medlemsverving, en tydelig godt organisert aksjon.

– Jeg har hørt tall som 60 nye medlemmer i Skjelstadmark og Forradal, sier Børseth.

Partileder, Erling Weydahl, i Stjørdal Arbeiderparti uttalte tidligere i uka til Stjørdalens Blad at de den siste tiden har hatt en rask medlemsvekst på rundt 50, nå nevnes tallet 60 kanskje 70 nye medlemmer, nye Ap-medlemmer i Skjelstadmark og Forradal.

Dette er tradisjonelt ikke sterke bygder for Arbeiderpartiet. Og det er trolig ikke medlemmer som har meldt seg inn fordi de støtter Arbeiderpartiets vedtak om å legge ned grendeskolene. Snarere det motsatte.

Skal på årsmøtet

Magnar Børseth i Skjelstadmark er en av de nytegnede medlemmene. Det samme også May Kristell Gederaas.

– Det er årsmøte i Hegra Arbeiderlag 8. februar og i kommunepartiet, Stjørdal Arbeiderparti 2. mars.

Skal Magnar Børseth på årsmøte for å snu Arbeiderpartiet?

– Klart vi skal det, sier Børseth.

Også Gederås har lokalavisa et kort øyeblikk på tråden, men hun vil ikke si noe ut over et «ja», hun er nytt Ap-medlem.

Kaller inn partifelle på teppet – Jeg skal nå ta meg en prat med Thomas Fossen. På Torget før jul gikk han langt over streken i sitt angrep på partifelle Joar Håve.

Trenger støtte

– Vi i Forradal og Skjelstadmark har kjempet for grendaskolene. Nå gikk vi ut og sa at vi trengte hjelp, og fikk straks en reaksjon med nye medlemmer, sier Thomas Fossen i Forradal Arbeiderlag.

Samme Fossen synes ikke 60 nye medlemmer i saken som nå rører seg er så mye.

– Vi trenger nye medlemmer som støtter oss. Bare det at nye melder seg må da fortelle Joar Håve og Erling Weydahl veldig mye.

Etter at Fossen hadde en appell på torget under en demonstrasjon mot nedleggingen av grendeskolene, ble han kalt inn på teppet av ledelsen i partiet. Han brukte sterke ord mot gruppeleder Joar Håve, og ble omtalt som illojal av Håve etter talen.

– Blir det kupp på årsmøtet i kommunepartiet?

– Jeg vet ikke om noe kupp som er på gang. Men at det kommer noen for å si at grendeskolene skal bevares, det gjør det nok, sier Fossen, som sjøl er usikker om han blir årsmøtedeltaker.

– Jeg vil gjerne snakke med Weydahl Thomas Fossen ser fram til å kunne møte partileder Erling Weydahl. Han er ikke redd for å bli kalt inn på teppet.

Bytter lokale

I «normale» tider samler kommunepartiet, Stjørdal Ap, rundt 40 medlemmer. Nå tyder mye på et årsmøte med betydelig større deltakelse. Stjørdalens Blad får vite at årsmøtearrangøren jakter på nytt lokale, fordi det forventes storinnrykk. Og det kan fort skje at det i salen vil sitte flere sylferske medlemmer enn antall veteraner i partiet.