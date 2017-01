Bjørn Eidsvåg gjester Kimen

– Det er med ikke så rent lite stolthet vi endelig kan presentere Bjørn Eidsvåg til stjørdalspublikummet igjen, sier markedsansvarlig i Kimen Kulturhus, Lene Fjellstad.

Besøket er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Stjørdal Seniorforum og Kimen Kulturhus.

15. mars på dagtid entrer han cenen i Storsalen. Dette blir en glimrende anledning til å høre noen av de mest kjente og kjære låtene fra nyere norsk musikkhistorie, direkte fra mannen som skrev dem.

Unik posisjon

Med 25 studioalbum og eget hyllestalbum har Eidsvåg opparbeidet seg en helt unik posisjon i norsk musikkliv.

– Han har skrevet en rekke udødelige låter som flere generasjoner av nordmenn har et sterkt forhold til, fortsetter Fjellstad, som tror at vi må tilbake til 90-tallet sist Eidsvåg holdt konsert i Stjørdal.

– Dermed var det på tide at han nå kom tilbake. I tillegg til alle de kjente låtene han har laget, har Eidsvåg en unik formidlingsevne både som sanger og historieforteller, noe som får publikum til å vende tilbake år etter år. Han er virkelig en av de store innen norske musikk, sier markedssjefen ved kulturhuset.

Stor interesse

Selv om billettsalget så vidt er åpnet, merker Fjellstad allerede at interessen for konserten er veldig stor.

– De første billettene er solgt, og jeg vet at det er mange som er klar for å bestille. Blant annet har interessen for denne konserten vært veldig stor på våre facebook-sider, sier Fjellstad.

– Så du føler deg trygg på at dere selger ut denne konserten?

– Det er jeg. Bjørn Eidsvåg favner bredt og har mange fans rundt omkring. Så den 15. mars møter nok han en fullsatt storsal.

– Også med en konsert på dagtid?

– Vi har hatt suksess med dagkonsert også tidligere, og det er mange som har mulighet til denne tiden av døgnet. Selvsagt er det mange som sikkert kunne tenkt seg konserten på kveldstid, men slik ble det ikke denne gang, avslutter Lene Fjellstad.