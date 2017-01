Lærer mister jobben etter samarbeidsvansker

I april ble Stjørdal kommune dømt i Inntrøndelag tingrett for å ha sagt opp en lærer med usaklig grunn. I ankesaken i Frostating lagmannnsrett vant Stjørdal kommune fram.

Læreren i Nord-Trøndelag som i 2015 ble oppsagt etter «skremmende og uakseptabel atferd overfor elever», får ikke jobben tilbake.

En dom fra Frostating lagmannsrett slår fast at oppsigelsen av læreren er saklig begrunnet, skriver Adresseavisen.

I konflikt med mange

Rektoren ved den aktuelle skolen i Nord-Trøndelag sier læreren var i konflikt med både elever, kollegaer og foreldre.

– Det kom klager fra elever, foreldre og medlærere. Vi fikk vite om trusler mot elevene, og læreren ble karakterisert som vanskelig og uforutsigbar, sier rektoren og viser til dommen hvor dette beskrives.

I dommen heter det blant annet:

«En fellesnevner for de klagene skolen mottok var at (lærer) ofte opptrådte ubalansert på grunn av sinne, og at (læreren) kunne ha en språkbruk som både var upassende og skremmende for elever og kolleger.»

Videre heter det at læreren utviste «skremmende og uakseptabel atferd overfor elever, dårlig samarbeid med kolleger og skolens ledelse, samt mangelfulle lærerprestasjoner for øvrig.»

Eks-lærerens advokat Karl Inge Rotmo sier at hans klient er skuffet, men har ikke ytterligere kommentarer.

Fikk varsler

Læreren startet ved skolen i et vikariat, før det ble fast ansettelse. Læreren ble raskt kontaktlærer for halvparten av et årskull, og i følge domspapirene oppstod det samarbeidsutfordringer med de øvrige kontaktlærerne på trinnet. Skolen mottok også flere klager på den aktuelle læreren fra elever og elevers foresatte.

Skolen satte tidlig i gang samtaler for å endre denne adferden overfor kollegaer og elever, men uten at dette gav nevneverdig forbedring i følge arbeidsgiver. Læreren mottok derfor en muntlig advarsel i 2012, senere samme år en skriftlig advarsel, begrunnet i upassende og uakseptabel adferd overfor elever på skolen.

Det ble gjennomført flere møter mellom partene etter dette, men uten at de kom til enighet. I 2015 kom oppsigelsen fra Stjørdal kommune, og det er denne flertallet i Frostating Lagmannsrett nå har kjent gyldig.

Dissens om dommen

I lagmannsretten ble læreren også dømt til å betale Stjørdal kommune deres saksomkostninger i forbindelse med ankebehandlingen, et beløp som kommer seg på 225.148 kroner. Læreren slipper å betale saksomkostningene for behandlingen i Inntrøndelag tingrett tidligere i år. Dommen er avsagt med dissens, da en av dommerne vil stadfeste tingrettens dom, at oppsigelsen av læreren var ugyldig.