Prestefornyelse i Stjørdal sogn, sognet som i prostiet har den klart nyeste kirka, Stjørdal kirke, samlokalisert med Kimen kulturhus, og sognets klart eldste kirke, og flotteste, Værnes kirke.

Ung kapellan

Sjølsagt er det prost Dagfinn Slungård som står for innsettinga av de to prestene på søndag, andre søndag i åpenbaringstiden. Dagens tema er dåp. Leite preker og Aune tar seg av nattverden.

– Hva er en innsetting?

– Det er på en måte offentliggjøring av hvem som har fått disse stillingene, og vi blir vigslet til stillingene, sier Aune.

Hvem er flottest?

Aune kom til Stjørdal for ett og et halvt år siden for å bli prostiprest. Så hun kjenner allerede kirkene i Meråker, Tydal, Selbu, Malvik og Stjørdal. 25 år var denne damen fra Verdal ferdig med sin presteutdanning.

– Unnskyld, vi kan ikke dy oss, hvilken av kirkene i Stjørdal sogn er flottest, Værnes eller «Kimenkirka»?

– De er så forskjellige. Veldig stilig at vi har ei så gammel kirke. Men det som er så artig her, er at vi har to så helt forskjellige kirker, fra veldig forskjellig tidsepoker.

– Opplever du mest høytid når du går inn i Værnes kirke eller Stjørdal kirke på Husbyjordet?

– Det er Værnes ja, kommer det kontant fra den nye kapellanen.

Ja takk begge deler

Leite blir innsatt som sogneprest etter Ingar Samseth som sluttet for ei tid siden. Det åpnet kapellanstillingen for Aune, som har flyttet til Stjørdal. Hun gleder seg til innsettinga og gudstjenesten i morgen.

– Det blir en flott og trivelig gudstjeneste i morgen. Per Anton har ordnet med band.

– Hva trives den nye kapellanen best i, prestekjolen eller partykjolen?

– Ja takk, begge deler, sier Linda T. Aune.