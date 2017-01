Skal få grendeturneringen tilbake i gode gamle takter

Tidligere år har det vært håndballgruppa til Fram som har arrangert volleyball-grendeturnering. Nå har volleyballgruppa i IL Fram overtatt.

Hel volleyhelg

Etter noen år med tilbakegang i antall påmeldte har det til slutt blitt bare en dagsturnering. Det er litt for labert synes volleyballbruppa. De satser friskt på tredagers turnering igjen.

– Hvis det blir tilstrekkelig mange påmeldte lag starter vi fredag kveld og fortsetter lørdag og søndag. Siste dag med finaler, sier Ingar Norvik.

Påmeldingen har allerede startet, og det er et titalls lag som har meldt seg.

- Potensialet er mye større, og arrangøren mener at flere lag strømmer til når det blir kjent at det er lempet litt på reglene.

Nye regler

- Det er nok at det er en skatvaling på laget. Det er mikslag og blir anledning til å melde seg på nivå en eller nivå to. I tillegg oppfordrer vi alle lag til å også melde på et minivolleyballag. Vi har tenkt å få til en miniturnering også, for barn mellom 6 og 12 år.

I storhetstida for noen år tilbake var det hele 36 lag på grendaturneringen i Skatvalshallen. I fjor var det bare 16.

– Jeg tror årsaken til nedgangen er sammensatt, men trolig er det færre utøvere. Mulig det også har skremt bort noen at man tror nivået er så høyt. Det er litt for å motvirke dette at vi gjør det mulig å melde seg på etter nivå. De på nivå en er lag som vil spille seriøst og har lyst på utfordring. Lag på nivå to er lag som er med for det sosiale først og fremst, og for å ha det artig, sier Norvik.

Volleyballbygda

Det er fortsatt et bra volleyballmiljø på Skatval. Det er på Skatval det har vært volleyballag påmeldt serien. Fram har i år herrelag i 3.divisjon. Og det er også på Skatval bedriftsserien i volleyball spilles. Det går seriekamper i hallen to ganger i uka, tirsdager og torsdager.

Planen om å få til en skikkelig grendaturnering igjen, over ei hel helg, er realistisk tenker arrangørene. For interessen er der. Det var enorm påmelding til en volleyballturnering i Stjørdalshallen i fjor. Da påmeldingen passerte 50 lag, måtte arrangørene si stopp.

Over 20 lag i bedrift

- Det er over 20 lag bare i bedriftsserien, så hvis noen av de melder seg på kommer vi langt. Det vi sier til bedriftslagene er at de bare må sørge for å få med seg en skatvaling. Ellers forventer vi mange grendelag fra rundt omkring på Skatval, sier Norvik, som oppfordrer skatvalinger og stjørdalinger til å bli med.