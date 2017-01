Snøscooterulykke på Storlien

Det ble meldt etter ulykken at en person var bevisstløs og at det pågikk hjerte- og lungeredning. Ulykken skjedde på en scooterled like nord for Storlien.

En scooter med flere passasjerer skal ha gått i revers og kjørt inn i et tre.

Politiet i Järpen fikk melding om ulykken klokka 13.23.

Fjellredningsmannskapene jobbet med den eldre kvinnen som hadde fått hjertestans, meldte politiet i Järpen klokka 13.50. En eldre mann trengte også assistanse.

Redningshelikopter fra Trondheim ble rekvirert, men måtte vente på grunn av dårlig vær. Det ble rekvirert ambulanse fra Järpen og nytt helikopter fra Østersund, opplyste politiet i Järpen klokka 14.24 lørdag.

Det opplyses at den eldre mannen er hardt skadet.

Svensk politi meldte lørdag kveld at politi var dratt til ulykkesstedet for å undersøke hva som har hendt.

Politiet i Järpen opplyser senere at kvinnen som ble skadet i ulykken omkom.