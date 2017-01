– Vi har alle et stort ansvar

– Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker, sier rådmann Anne Kathrine Slungård.

Sammen med politiet har kommunen utarbeidet en ny veileder. Det er tatt utgangspunkt i regjeringens handlingsplan i 2014 og veilederen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2015.

Det essensielle spørsmålet er: Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme?

– Dette er et tema som er viktig. Hvis det ikke blir tatt tak i, kan vi få alternative samfunn som ikke samhandler. Vi må sette inn tiltak mens det fortsatt er en håndterbar problemstilling, understreker Slungård.

Ytringer på nett

Lensmann Marit Helene Stigen forteller at politiet har fått flere bekymringsmeldinger etter det som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

– Vi må holde opp bevisstheten. Det er henvendelser til oss i økende omfang sammenlignet med for noen år siden, spesielt knyttet til ytringer på nett. Vi forventer flere sånne typer problemstillinger, og vi må vurdere hvert enkelt tilfelle om det går under ytringsfriheten, eller om det vil resultere i en straffesak, sier Stigen.

Hun viser til konkrete hendelser med 22 år gamle Hamed Yousefi som nylig ble hengt ut som jihadist etter leirdueskyting, og Pegida-demonstrasjonen på Torget for en tid tilbake.

– Enkeltpersoner som står bak dette Hamed Yousefi (22) henges ut som jihadist etter at han var med på leirdueskyting.

Stigen mener at det ikke finnes et høyreekstremt miljø i Stjørdal.

– Men vi vet det finnes personer som sympatiserer med slike holdninger, sier hun.

Stjørdalslensmannen har et klart budskap knyttet til den nye veilederen som er laget i kommunen:

– Se etter endring i oppførsel. Hvis du mener det er en endring, så må du melde fra. Det er bedre å varsle oss en gang for mye enn for lite hvis du sitter med en uro, sier Stigen.

Saken fortsetter under bildet.



Tiltak

Målgruppen for veilederen er ansatte i skole, barnehage, helse, kultur, fritid, ungdomskontakter, for å nevne noen.

– Alle som jobber tett på ungdom og voksne har mulighet til å være en motvekt til ekstremt tankegods, være gode rollemodeller og melde bekymring videre, sier Anne Kathrine Slungård.

I veilederen finner man også tips om bekymringstegn, mulige tiltak og viktige kontaktpersoner. Den beskriver en «rød tråd» fra bekymring til handling.

– Vi må gjøre mer av det vi vet fungerer, og det er samme arbeidsmetodikk og de samme aktørene. Jeg vil trekke fram ordet hverdagsintegrering. Klarer vi å håndtere det, så vil vi også lykkes med å bekjempe hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme, mener Slungård.

Det står beskrevet flere tiltak i veilederen. Godt sosialt arbeid, samarbeid mellom tjenester og sektorer, dialog som metode, bekymringssamtale, megling og forsoning og tett oppfølging over tid, er noen av dem.

– Vi ønsker å komme inn så tidlig som mulig på lavest mulig nivå, sier lensmann Marit Helene Stigen.

Veilederen skal behandles i komité levekår neste uke, og i kommende formannskap og kommunestyret.

– Jeg er glad kommunen tar tak, og et politisk vedtak setter ekstra trykk på det. Stjørdal kommune har ved tidligere anledninger vist vilje til konkret handling og gjennomførelse av en plan, og jeg er trygg på at det kommer noe konkret ut av denne veilederen også, sier Stigen.

Trist

Rådmann Slungård synes saken der Hamed Yousefi ble hengt ut som jihadist er fryktelig trist.

– Vi må korrigere oss selv. Det handler om folkeskikk og hvordan vi møter våre nye innbyggere. Her finnes det tydeligvis fordommer og vrangforestillinger. Hver enkelt av oss har et ansvar for å sette ned foten og gi beskjed om at dette er total uakseptabel adferd, sier hun.