Drømmetur til New Zealand for Forbord

Magnar Forbord, bosatt på Stokkan vestre, skal til New Zealand for å forske på landbruket der. Med seg på reisen har han landskapsarkitekt Jorun Munkeby.

Reiser i to døgn

–Jeg er litt spent på selve reisen som tar to døgn. Men selve oppholdet blir helt sikkert fantastisk. Det er sommersesong og ferietid der akkurat nå, sier Forbord som reiser tirsdag, sammen med kona.

Han og de andre i teamet har planer om å se fjell og fjorder, for det finnes på New Zealand akkurat som i Norge. Men reisens hovedformål er forskning.

Forsker på landbruk

Forbord er ansatt ved Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim, som forsker på bygder, landbruk og næring på landsbygda.

–Vi skal se på hvordan landbruket påvirker arealene og lokalsamfunnene i distriktene, for eksempel sysselsetting og bosetting, og sammenligner med Norge og Østerrike som også inngår i prosjektet, sier Forbord. Forskningen skal blant annet gi svar på hvordan landbrukspolitikken kan innrettes.

Prosjektet heter «Agrispace» og finansieres av Forskningsrådet.

Forbords forskning har ellers dreid seg mye om næringsutvikling i landbruket, for eksempel har han fulgt Nidelven hotels satsing på hotellfrokost med kortreist kvaltietsmat.

På Sør-øya

Han forteller at de skal bo i byen Dunedin sør på øya hvor også universitetet de samarbeider med ligger.

–Dunedin betyr Edinburgh på keltisk, og ble grunnlagt av skotske innvandrere som hadde tatt med seg bykartet fra Edinburgh som ble benyttet som blåkopi, uten hensyn til terrenget. Det førte blant annet til at byen har verdens bratteste bygate, så bratt at den er lagt med betong, fordi asfalten smelter og siger nedover på varme dager. Det har blitt en turistattraksjon.

Samarbeid

Forbord forteller at han er godt kjent med de to newzealandske forskerne som han skal samarbeide med. De er begge med i samarbeidsprosjekter med Bygdeforskning. En av dem er ihuga laksefisker når han er i Norge.

- I New Zealand er det ørretfiske. Mye er likt som her. Men landbruket deres, særlig melkeproduksjonen, ligner mer på norsk havbruk enn landbruk pga. storskalapreget og fokuset på eksport. New Zealand var Englands «hoffleverandør» av mat inntil England gikk inn i EU i 1973 og måtte stenge for import av matvarer fra utenfor EU. Da ble det problemer.

Liberaliserte landbruket

- På 1980-tallet liberaliserte New Zealand landbruket sitt helt og fjernet så godt som alle tilskudd. Så begynte de å eksportere melkepulver i stor stil til mer nærliggende markeder som Kina, Korea og Japan. I Norge er det innen fisk vi har eksporten, mens jordbruket er mer småskalapreget og innrettet mot innenlandsk forbruk. Gårdsturisme derimot er utbredt begge steder, ikke minst på grunn av naturen, forteller forskeren som har begynt å finne fram kofferter.

Lagt inn ferie

Tirsdag reiser paret. Først skal de innom Australia noen dager på ferie. Kona tar avspasering og ferie for å være med. På vei tilbake skal de innom Dubai.

- Vi har lagt inn et døgn hvilepause der etter 17 timer i fly fra Auckland. Dette er for tiden den lengste flyreisen i verden, sier den travle forskeren.