Stor utfart i snøvær

- Fin dag og masse snø. Det liker vi, for dag blir det lengre skisesong.

Det sier Tone Mauseth, sammen med Ingrid Paasche og Per Christian Paasche. De fant glo og la på ovnen i hytta på Husåsen hvor de tok en rast med hjemmebakte boller og drikke.

- Er dere her ofte på ski?

- Vi var her i går også. Per Christian var. Og for Ingrid var det andre turen i år. Første for min del.

- Kjempefin utedag. Varierende stemninger i naturen, sier Kari Thyholt ute på tur sammen med Hilde Holm. De la inn en stopp på Husåsen.

Været varierte veldig i Husbymarka utover dagen. Til tider og enkelte steder var det sterkt snødrev. Det forhindret ikke små og store pluss firbente å avsted. Løypene var oppkjørt og det var fint føre.