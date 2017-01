Trolig over for Kvinners arena

Næringsforumet vil ha sterkere fokus på næringspolitikk. Det betyr slutten på flere av arrangementene som Stjørdal næringforum tradisjonelt har stått bak. Deriblant Kvinners arena og matdagene.

– Vi tapte penger på matdagene, flere av de som stilte ut tjente ikke nok på å delta. Det er populære arrangementer, men omsetningen er for liten. Noen av utstillerne gikk i minus og da ønsker de ikke å komme tilbake, sier Mørseth om matdagene.

Færre vil på konferanser

Det er ikke det eneste arrangementet som det blir satt kryss over i 2017. Næringsforumet tenker nytt for å tilpasse seg medlemmenes behov.

– Stjørdalsdagene og Stjørdalsmartnan er ikke våre arrangement men har vært viktige aktiviteter i Stjørdal. Disse sliter også med oppslutning. Før var det en begivenhet. Men det er en annen verden. Konkurransen er hardere. Vi ser det samme når det gjelder konferanser. Selv om Kvinners Arena bød på matnyttige verktøy for deltakerne sist, blir det for dyrt for bedrifter å sende deltakere på slike konferanser, sier han.

– Vi legger ned mye arbeid i arrangering av for eksempel Kvinners Arena, men nå må vi vurdere om vi fortsetter som arrangører for dette arrangementet, sier Mørseth.

Nedbemanner

Prosjektleder Marianne Thomassen som hadde en 60 prosent stilling i Næringsforumet slutter. Odd Petter Haugseth jobber 40 prosent for Agrisjå i 2017.

– Det vi ønsker nå er å rendyrke næringspolitikken. Vi øker medlemstallene, men må i tillegg ha noe kommersiell virksomhet for å få det til å gå rundt. Da er det bedre å legge til rette for noe som næringslivet har direkte nytte av, i stedet enn å være teknisk arrangør for en rekke arrangementer og konferanser.

Flere møtesteder

Mørseth sier at 61 prosent av medlemmene sier at gode møteplasser er det viktigste for dem.

– Det er det vi skal legge økt vekt på framover. Vi legger til rette for 40-50 møteplasser i året, og det skal vi ha fokus på framover. Å legge til rette for at de forskjellige aktørene og bedriftene møtes. Vi skal være mer til nytte for medlemmene våre og gjøre oss mindre avhengig av inntekter, sier Mørseth.

Han ser ikke bort fra at noen ønsker å ta over arrangementsansvaret for noen av aktivitetene som Næringsforumet trekker seg ut av.

– Da vil vi selvsagt backe dem opp, sier Mørseth.

Trenger egen koordinator

Han sparker ballen til den politiske ledelsen i Stjørdal kommune, og mener det er på høy tid at kommunen ansetter eller finansierer en kooridnator som kan ta seg av nettopp arrangementer i Stjørdal.

– Ordføreren snakker om at Stjørdal skal være en arrangementskommune. Jeg mener at Stjørdal trenger en egen arrangementskoordinator som tar seg av dette, sier Mørseth.