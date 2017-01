Mørseth gir seg etter 15 år som leder

Mørseth sier til Stjørdalens Blad at han er klar for å gå ut av det han kaller det ordinære arbeidslivet.

– Jeg har fått en datter som har flyttet hjem på gården med tre barnebarn. Og så har jeg har et annet fag i bunn som er byggfag, så jeg er rimelig interessert i snekring og byggfag. Jeg blir 67 år, så det er et greit tidspunkt å gå ut av det ordinære arbeidslivet. Jeg har jobbet i snart 40 år, sier Mørseth.

Han liker å reise og sier han ser ser fram til en ordentlig ferietur.

– Men jeg har trivdes veldig på jobb. Det har vært fine folk å jobbe med, sier han.

Fantastisk utvikling

Styreleder Inge Grøntvedt sier at Stjørdal Næringsforum har hatt en fantastisk utvikling under Mørseths ledelse.

– Da han begynte i 2002 hadde forumet 115 medlemmer, i dag har vi 304 medlemmer. Torstein har satt Stjørdal på kartet i løpet av denne perioden og han har bidratt i alle debatter som har handlet om næringsutvikling i Værnes-regionen. Ikke bare i Størdal, men for Frosta, Meråker, Selbu, Malvik og Trondheim også. Han har gjort en kjempejobb, sier Grøntvedt.

Han sier at styret ønsket at Mørseth skulle fortsette ennå noen år.

– Han er sprek både fysisk og mentalt og veldig offensiv. Så det er en veldig vital leder som går av.

Grøntvedt sier at de nå har satt ned et ansettelsesutvalg som skal forestå arbeidet med å velge ut den riktige personen for lederjobben i næringsforumet.

Må brenne for Stjørdal

Han sier at de ser etter en person som kan ha ansvar for alt.

– Vi ser ikke etter en person med en spesiell formell bakgrunn. Det kan være en med erfaring fra næringsliv eller forvaltning. Men det må være en utadvendt, nettverksorientert og fremoverlent person.

Grøntvedt sier at de personlige egenskapene er viktige.

Ifølge Grøntvedt skal det nye næringsforumet handle mer om medlemmenes behov. Derfor gir næringsforumet seg med en del arrangement som de tidligere har vært knyttet til. Trolig også Kvinners arena.

Han håper å ha en ny kandidat på plass før påske. Mørseth fortsetter fram til sommeren, men lover at han ikke skal være noen syvende far i huset når den neste lederen tiltrår.

– Jeg tror at slike jobber blir preget av de som jobber der og de som leder den. Du må være litt ydmyk og litt diplomat. Man kan ikke bare kjøre sitt eget løp, sier Mørseth.