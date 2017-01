Protesterer mot USA-base på Værnes

Gruppen «Ingen amerikansk base på Værnes» er bekymret for Norges sikkerhet.

De markerte dette utenfor hovedporten mandag morgen.

Der delte de ut løpesedler til soldater og andre som befant seg i området rundt vakta inn til den militære basen på Værnes.

– Dette er en del av spenningsoppbygningen i Europa og skaper utrygghet i Norge, sier Lysestø og legger til at gruppen «Ingen amerikansk base på Værnes» anser US marines ankomst som et brudd på norsk basepolitikk, sier Peder Martin Lysestøl til Trønder-Avisa på nett.

De poengterer videre at de mer enn gjerne ønsker de amerikanske ungdommene velkommen til Værnes, men ikke som militær avdeling.