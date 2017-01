Savner folkeliv og trengsel i Gå-gata

Det er Odd Petter Haugseth i Stjørdal Næringsforum som sier dette. Denne uke hadde handelsaktørene i Gå-gata og sentrum et møte, møter som de har jevnlig, og situasjonen i Gå-gata var tema denne gang som også tidligere.

– Det vrimler ikke akkurat med folk i Gå-gata. Spørsmålene som reises er hvordan skal vi klare å trekke flere inn til sentrum. Vi har spesielle arrangement som virkelig har skapt folkeliv, det være seg «Stjørdals-martnan», «Matdager» og «Stjørdalsdager». Nå vet vi at både matdagene og martnan ikke er på timeplanen i år, og jeg er usikker også på Stjørdalsdagene. Så temaet «Gata» var virkelig diskutert i dette siste møtet, sier Haugseth.

Julestemning

– Hva er resultatet av møtet?

– Det er særlig i sommerhalvåret vi ser som ei tid for folkeliv i Gata. Kanskje da med unntak av tida før jul. Det er slik at dagene før jul er det faktisk stor aktivitet i Gå-gata. Det er da juletreselgerne rykker inn her. Da skjer det noe, det skjer det vi og handelsnæringa etterlyser. Det er godt med folk ute i Gata, og det er nettopp det vi ønsker, sier Haugseth.

Han ønsker seg «juletrafikk» hele året.

Fritt fram

Juletreselgerne har en fordel framfor andre som ønsker å bruke selve gateløpet som butikkareal.

– Ja, juletreselgerne får stå i Gå-gata gratis i dagene før jul. Andre, med unntak av lag og foreninger, som driver butikk må betale ei avgift til Stjørdal kommune for leie av gateareal for å drive handel. Det betyr at de må kontakte kommunen for leie av areal før de etablerer seg i Gå-gata med et stativ eller disk utenfor butikkdøra, sier Haugseth.

Det vil si, handelsmenn i Gå-gata kan bruke fortauet utenfor butikken sin som forretningsareal, men trekker de seg ut i gateløpet, så krever kommunen avgift for hver kvadratmeter.

Fjern avgifta

Det er Bjørnar Fossen i Stjørdal kommune som styrer utleie av gateareal i Gå-gata, samt og arealutleie på Torget.

– Kostnaden for å leie areal for butikkdriverne er 6 kroner dagen pr. kvadratmeter i gata. Ønskes det leie ut over ei uke reduseres prisen, og dess lenger en leier, jo billigere døgnpris pr kvadratmeter. Leier man et areal i gata for 25 uker er den daglige kvadratmeterprisen kroner 1,75 for de siste ukene, sier Fossen.

– Hva med leie av areal på Torget?

– Den daglige leiekostnaden for et areal på 15 kvadratmeter på Torget er 60 kroner, sier Fossen.

Vil ha et prøveprosjekt

Odd Petter Haugseth i næringsforumet, sier i en kommentar til Stjørdal kommunes prising av utleie av areal i Gå-gata og på Torget, at han tror kommunen henter svært få avgiftskroner på utleie av arealer her. Han ønsker seg en prøveordning over noe tid hvor kommunen setter strek over denne utleieavgifta, for å se om det gjør det lettere for de næringsdrivende å vise seg fram, og at det også vil være et bidrag til ønsket om mer liv i Gå-gata.