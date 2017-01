Ser nye fugler i rasende fart

Kjell Thore Leinhardt er den som har sett flest fuglearter i Stjørdal så langt i år. Dermed leder han den nye konkurransen den lokale fugleforeningen har dratt i gang om på se flest arter i Stjørdal i løpet av ett kalenderår.

–Dette er en kopi av det amerikanerne har drevet med i mange år, som de kaller «The big year». En stor greie i USA, som til og med har ført til at Hollywood har lagd film for det store lerretet med Steve Martin i hovedrollen. Nå tar vi og lager en lokal vri, sier Raymond Borgen i Norsk Ornitologisk Forening i Stjørdal.

Registreres på nett

– Hvordan fungerer konkurransen?

–Alle som skal delta må legge inn observasjonene sine på en nettside som heter Artsobservasjoner, som er en side som Artsdatabanken har for innsamling av observasjoner av både fugler, dyr og planter. Når man ser en fugl i Stjørdal, legger man den inn her med dato og sted der fuglen er sett. Ut fra dette blir det automatisk lagd en liste over hvor mange arter man har sett i kommunen i løpet av året.

–Kan alle være med?

–Ja, konkurransen er åpen for alle, og det koster ingenting å være med.

–Hvor mange fuglearter tror du det er mulig å se i kommunen i løpet av et år?

–Kanskje opp mot 150, men som personlig mål er jeg fornøyd med 130, sier Borgen.

Pr. 01.01.2017 er det registrert 144 hekkefugler i Stjørdal kommune.

Mer blest

Selv om ideen er amerikansk, vil den lokale fugleforreningen først og fremst bruke konkurransen for å få opp engasjementet rundt fugl lokalt i kommunen.

–Det er mye av grunnen til at jeg har engasjert meg i dette. Som relativt ny i miljøet savnet jeg flere felles samlingspunkt. Derfor håper jeg at dette kan bidra til at interessen øker både blant nye fuglekikkere, men også blant mer etablerte fuglekikkere, som kanskje trenger en liten inspirasjon til å komme seg ut, sier Raymond Borgen.

Så langt i år er det 31 observatører som har lagt inn fugleobservasjoner i Stjørdal i år.

På toppen

Så langt er det altså Kjell Thore Leinhardt som troner på toppen av lista, med 51 arter.

–Også mitt mål er 130 arter i løpet av året. Det blir to nye arter i uka resten av året. Noe som han bli tøft nok, sier Leinhardt.

Han er ute i felt minst fire timer hver dag. Uansett vær.

–Jeg må ha en tur ut hver dag. Nå i vinter er jeg ofte innom en større foring som jeg har etablert. Bare der har jeg 16 arter innom nå i vinter.

–Du satser hardt på denne konkurransen?

–Jeg liker å konkurrere. Det er motiverende. Så mye av årets feltinnsats blir nok lagt ned innenfor kommunens grenser ja. Men det blir ikke bare her. Ett av favorittstedene mine er på Tautra, så utpå sesongen så legger jeg nok turen dit også minst en dag i uka.

–Har du sett noen arter i år allerede, som kan være vanskelig å få sett for de andre som er med i konkurransen?

–Jeg har sett konglebit inne i Rådalen i Skjelstadmarka. Den kan være vanskelig å få sett, så jeg er fornøyd med at den er i boks.

–Hva tror du blir neste art på lista?

–Har vært noen runder og sett etter fossekallen, så håper å få sett nasjonalfuglen vår snart, sier Kjell Thore Leinhardt.