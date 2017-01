Stor interesse for jumbo-landingen

Boeing 747 eller jumbojet skaper stor interesse blant flyinteresserte. Flyspottere fra hele landet var på plass ved Værnes da kjempeflyet med amerikanske soldater tok bakken på Værnes mandag formiddag.

Sjeldent besøk

– Et veldig sjeldent besøk, mener Erik Westrum.

Han hadde tatt turen fra Melhus til Værnes mandag formiddag. Boeing 747 på Værnes er slett ikke hverdagskost. Forrige gang det amerikanske flyselskapet Unitet skal ha landet med Boeing 747 i Norge var under OL på Lillehammer i 1994.

– Dette blir nok en av de aller siste gangene vi får seg 747’en på våre trakter, sier Westrum.

Det amerikanske flyselskapet United Airlines har varslet at de kommer til å slutte å bruke denne flytypen. Også et annet flyselskap har ifølge flyspotterne varslet at de kommer til å kutte ut jumboen.

– Det er klart at vi ikke kan la en slik mulighet til å oppleve det store flyet gå fra oss, sier Westrum.

Filmet landingen

Frode Fjerdingen og Lars Tore Haugen fra Stjørdal sier seg enig. De to var på plass på flyspotterplattformen ved Værnesmoen mandag og filmet landingen til jumboen.

– Veldig interessert i fly?

– I overkant, kanskje, men ikke fanatisk, ler Frode Fjerdingen.

Han bor rett i nærheten og tar turen bort til flyspotterplattformen når det skjer noe interessant.

Et titalls flyinnteressere bivånet landingen til 747’en fra plattformen på Værnesmoen mandag formiddag. Selve plattformen er et tårn satt opp av paller rett utenfor gjerdet ved rullebanen. Plattformen har benker på toppen og gir veldig god utsikt over den vestre delen av flystripa på Værnes.

Ifølge flyspotterne var jumbo-landingen omfattet med ganske stor interesse i flyspottermiljøet. En gjeng hadde tatt oppstilling på sørsida av flyplassen og taket på Scandic Hell Hotell var også tatt i bruk av interesserte som ønsket å se, fotografere og filme landingen med kjempeflyet.

Flyspottermiljøet er nå bekymret for hva som kommer til å skje med plattformen når gjerdet rundt flyplassen nå flyttes lenger unna rullebanen på Værnes. Det vil sannsynligvis føre til at også dagens flyspotterplattform må fjernes.

Parkering forbudt

Den store flyspotterinteressen førte også til at naboer på Værnesmoen reagerte. De varslet parkeringsetaten i Stjørdal kommune. Etaten rykket ut til flyspotterplattformen.

– Er det forbudt å parkere her?

Parkeringsetatens besøk vakte bestyrtelse blant flyspotterne.

Forklaringen er enkel: De som kjøret fram til flyspotterplattformen, kjører på gang- og sylkkelveg. Det er brudd på trafikkreglenes paragraf 17, og kvalifiserer egentlig til et gebyr på 900 kroner.

Mandag formiddag nøyde parkeringsetaten seg med å informere flyspotterne om bilbruk på gang- og sykkelveg.