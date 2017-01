US Marines er på plass på Værnes

240 amerikanske soldater har nettopp kommet til Værnes. Noen minutter forsinket landet flyet på Værnes mandag formiddag klokka 10.30, med et stort pressekorps til stede.

De skal bruke de første par ukene på å venne seg til den norske vinteren.

- De første dagene og ukene skal brukes til å lære soldatene å håndtere den norske vinteren. Det betyr hvordan man skal kle seg og blant annet skigåing. Her er det flere som aldri har vært på ski. Senere skal de til Nord-Norge for å øve under norske vinterforhold, sier oberst Douglas Bruun, som er sjef for de amerikanske styrkene som skal være på Værnes.

Soldatene kommer fra en base i North Carolina der klima og temperatur er en helt annen enn den de møter her.