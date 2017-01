Nå skal det skytes elg fra helikopter

I perioden 1. februar til 31. mars vil det jaktes fra helikopter i Selbu og nabokommunene.

NINA har i disse dager sendt ut brev til grunneiere og bedt om tillatelse til å lande med helikopter. Forsker ved NINA, Christer Moe Rolandsen, har ansvar for denne delen av prosjektet hvor om lag 50 elger skal merkes med GPS-sendere.

– Vi skal bruke helikopteret til å finne elgen og skyte den med bedøvelsespiler med hjelp at et gassdrevet gevær, forteller Rolandsen til Malvik-Bladet.

Ikke vanlig i Sør-Trøndelag

Å bruke helikopter til å merke elg er ikke vanlig i Sør-Trøndelag. Men Rolandsen har de siste ti årene vært med å merke omkring 500 elg på denne måten andre steder i landet.

– Når vi ser elgen, så går vi ned til cirka 15 meters høyde og skyter. Deretter flyr vi opp og holder oppsikt med dyret inntil bedøvelsen virker. I løpet av fem-seks minutter legger dyret seg ned, og vi kan gå ned, forteller Rolandsen.

Skrantesjuke

Prosjektet er en del av oppfølgingen av skrantesjuke i Norge. Rolandsen forteller at de tar prøver fra dyrene for å sjekke om dyrene har sykdommen, skriver Malvik-Bladet.

– Vi tar en biopsi fra endetarmen for sjekke om dyret har skrantesjuke. Dette er en test som fremdeles er på forskningsstadiet, og vi kan ikke være hundre prosent sikker på at den er korrekt. Men vi vil prøve ut testen. Dyr som får påvist sykdommen blir avlivet, slik at de ikke sprer smitte i miljøet.

Via satelitt

Elgene får satt på en GPS-sender.

– GPS-senderne gir oss mulighet til å følge dyrene til de blir gamle. Senderne sender signaler med posisjonen to ganger i døgnet og vi kan følge dem via satellitt. Senderne skal ha en levetid på 6 til 10 år.