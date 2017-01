Flere grove narkosaker i Meråker

Grov narkotikaforbrytelse

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år, men i snitt ligger straffenivået på noe i underkant av 3 år fengsel.

Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Etter praksis vil kvantumet tillegges betydelig vekt, og en narkotikaforbrytelse vil normalt være grov ved 1 kilo cannabis, 15 gram heroin, 50 gram amfetamin, 50 gram kokain, og 350 doser LSD og ecstasy.

At strafferammen er inntil 10 år for grov narkotikaforbrytelse, åpner for at Politiet kan ta i bruk særlige etterforskningsmetoder og bruk av kommunikasjonskontroll i etterforskningen, jf. straffeprosessloven § 216a.

Kilde: jusinfo.no