Vil at kommunen skal kjøpe Moses-figuren

Varaordfører Ole Hermod Sandvik foreslår at Stjørdal kommune bruker 20.000 kroner på å kjøpe den gamle trefiguren.

Moses-figuren ble vist fram i Værnes kirke i november i fjor da Stjørdal historielag presenterte den ferske boka om historien til kirka.

Privat eie

Det er forsker Øystein Ekroll som eier Moses-figuren. Han fant det under en kunstauksjon i København for noen år side. Ekroll fikk tilslaget og sikret seg trefiguren som kan stamme fra Værnes kirke.

– Det er sjeldent at kommunen kommer over gamle historiske gjenstander som kan knyttes til vårt dalføre. Og enda sjeldnere til et spesifikt sted, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik (H).

Han legger spørsmålet om Stjørdal kommune skal kjøpe Moses-figuren, fram for formannskapet på torsdag.

Sandvik peker på at Moses-figuren med stor sannsynlighet knyttes til Værnes kirke. Figuren har sannsynligvis blitt fjernet fra kirken under en av de mange restaureringene fordi figuren ikke har passet inn i det nye uttrykket.

Sandvik foreslår at Stjørdal kommune benytter denne unike muligheten til å anskaffe gjenstanden. Målet er at kommunen gir figuren tilbake til Værnes kirke slik at Moses kan henges opp igjen i sitt opprinnelige miljø i middelalderkirka.

Auksjon i København

Øystein Ekroll som nå eier Moses-figuren, er magister i arkeologi og en av bidragsyterne til boka «Værnes kirke – en kulturskatt i stein og tre» som kom i fjor høst. Ekroll er forsker ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider i Trondheim.

Han fattet derfor stor interesse for trefiguren da den kom på auksjon i København og fikk tilslaget. Ekroll har til nå hatt figuren hengende i sitt hjem i Trondheim.

Figuren ble i sin tid funnet i et hus på Hønefoss. En danske kjøpte huset på 80-tallet og tok etter hvert Moses-figuren og en Olavs-figur med seg tilbake til Danmark. De hang de som pynt i hans private hus så sent som midt på 90-tallet.

Værnes Kirke Throndhiem

Bak på ryggen til Moses-figuren står det skrevet med håndskrift: «Værnes Kirke Throndhiem». Det gir sterke indikasjoner på at den malte trefiguren en gang har stått i Værnes kirke.

Eksperter mener trefiguren kan være fra 1600-tallet. Ingen kan i dag si hvor i Værnes kirke Moses-figuren kan ha vært plassert. Svært lite av det gamle inventaret fra kirka er dokumentert.

Værnes kirke gikk gjennom en omfattende restaurering på 1870-tallet da nesten rubbel og bit av inventaret ble fjernet og skiftet ut. Om noe av inventaret ble tatt vare på og hvor det ble av, vet ingen i dag.

En teori er at trefiguren av Moses en gang havnet ut på det private kunstmarkedet og blitt solgt kanskje flere ganger inntil den dukket opp på kunstauksjon i København.