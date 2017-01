900 liter sterkt maltøl er salgsklart til restauranter

– Ja, det første brygget er ferdig og klart for tapping. Ligger nå 900 liter på tank. Det er mørkt og brygget uten sukker, sier Jørn Anderssen ved Klostegården på Tautra.

Anderssen er kollega med skatvalsbyggen Roar Sandodden. Sandodden er mannen bak «Alstadberger», et øl du får kjøpt på Vinmonopolet. Alstadberger er brygget med 60 prosent bruk av stjørdalsmalt.

Hundre prosent

I fjor høst nevnte Sandodden at det var underveis et mørkt øl brygget på hundre prosent stjørdalsmalt. Det var ventet på plass i Vinmonopolets hyller før jula i fjor, men adventstida ble for kort for bryggerne.

– Nå er det klart for tapping. Og mest sannsynlig vil vi ikke tappe det på flasker, men 20 liters fat, fat vi sikter oss inn mot skal finnes på restauranter over det ganske land. Sjølsagt har vi i våre tanker at dette også er et øl for festivaler, sier Anderssen.

Tørkinga har også foregått på Tautra, i det nye såinnhuset der som tørker ett tonn i gangen.

Det er to-rads bygg som er brukt, korn dyrket på Tautra.

– Vi har ikke brukt sukker, søtstoffet i maltet er nok og vi har heller ikke brukt humle. Derimot har vi brukt einer, 13 kilo einer, som gir ølet en svak bittersmak. Så har vi hentet norsk gjær fra Voss, «kveik», gjær det er tatt vare på i flere generasjoner, sier Sandodden.

– Hvor sterkt blir Såinn?

– Det vil ha en styrke på 9 prosent.

Kommer på flaske

Alternativet til fat er tapping på flaske.

– Som sagt, vi hadde tenkt flaske. Men det er noe mer arbeid med flasker, blant annet må det lages etiketter. Dette rakk vi ikke før jul, og nå venter vi med Såinn på flaske til runde nummer to, sier Anderssen.

Sjølsagt spør vi når dette ølet kommer på flaske, og svaret er at det skjer først etter sommeren, kanskje nærmere jula 2017.