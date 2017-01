Håve har Ap-gruppas fulle tillit

Kommunestyregruppa i Arbeiderpartiet var mandag kveld samlet til ordinært gruppemøte. Her fikk gruppeleder Joar Håve bekreftet at han har full tillit fra samtlige i gruppa.

Det var superveteranen i Stjørdal Arbeiderparti, Einar Østereng, som tok initiativet til en runde i kommunestyregruppa etter all støyen Arbeiderpartimedlem Tomas Fossen utløste på Torget i Stjørdal sentrum tidlig i desember.

Grendeskolene

Arrangementet var ikke i regi av Arbeiderpartiet, men en reaksjon på kommunestyrevedtaket som kan bety ny Hegra barneskole og samtidig nedleggelse av grendaskolene i Hegra.

Arbeiderpartigruppa sprakk i denne voteringa i kommunestyret, 12 stemte for forslaget som kan bety at grendeskolene må legges ned, mens fire Ap-representanter stemte mot.

Brukte storslegga

Ap sin stemmegiving i denne saken utløste spontanarrangementet på Torget, der mange demonstrerte mot nedleggingen av grendeskolene. Aps Tomas Fossen brukte storslegga mot partikollega og gruppeleder Joar Håve. Han sa blant annet at Joar Håve, med sin stemmegiving, hadde gravd sin egen politiske grav.

Frykter kupp

I Hegra, særlig i grendene Skjelstadmark og Forradalen, pågår for tiden en solid medlemsverving i Arbeiderpartiet.

Etter møtet på Torget kan partiet ha fått så mye som 80 nye medlemmer. Det er i all hovedsak medlemmer som vil kjempe mot skolenedleggelse.

Arbeiderpartiet står nå foran årsmøter både i grendepartiene og kommunepartiet, og det spekuleres i hva som ligger bak den massive medlemsvervinga. Partimedlemmer frykter at det brygger opp til mulige kuppforsøk på årsmøtene som kommer. Det handler om å ta makta i Arbeiderpartiet for å endre kursen i skolesaken.

Full støtte

Veteranen Østereng ønsket i gruppemøtet på mandag å sjekke om kommunestyregruppa etter all støyen i det siste har full tilitt til gruppeleder Joar Håve.

Det resulterte i en votering i gruppa over følgende forslag framsatt av Østereng: «Stjørdal Arbeiderpartis kommunestyregruppe tar sterk avstand fra uttalelser og angrep på vår gruppeleder Joar Håve framsatt på Torgmøtet i desember. Stjørdal Arbeiderpartis kommunestyregruppe har hatt og har fortsatt tilitt til vår gruppeleder Håve».

Enstemmig

Østerengs forslag ble enstemmig vedtatt i kommunestyregruppa.

Dette betyr at Tomas Fossens partikolleger i Forradal Arbeiderlag , kommunestyrerepresentantene Per Moen, Per Erik Moen og Stian Flobergseter, tar sterk avstand fra Fossens angrep på Joar Håve på Torgmøtet før jul.

