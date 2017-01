Måtte stoppe arbeider på bosenteret

Det er Dagmar Kartum (89) som ringer lokalavisa. Dagmar bor på bosenteret i Breidablikkvegen, og er noe fortørnet over kommunens framgangsmåte.

– Starter arbeider og ominnredninger uten å varsle eller ta hensyn til oss, og det er verst for de svakeste som bor her.

Vil ha involvering

Hun liker ikke at beboerne eller pårørendeforeningen er hørt.

– I førsteetasjen her bor det noen som virkelig ikke er de sterkeste av oss. Nå forstår jeg kommunen skal flytte spiserommet de benytter, vekk fra rett over gangen der de bor, og mye lengre unna rommene deres. Det gjør det vanskelig, ja, kanskje umulig for dem å finne fram. Dette setter kommunen i gang med uten å varsle oss. Vi vet ingen ting, sier Dagmar.

Hun sier hun ikke er sint, men irritert over at kommunen setter i gang ominnredninger uten å varsle.

– Vet du hvorfor kommunen har satt i gang arbeidene?

– Jeg har hørt noe om at kommunen tar spisestedet fra de som bor rett over gangen fordi hjemmesykepleien skal flytte dit. Det må du kanskje ikke skrive, for jeg vet ikke noe sikkert , sier Dagmar Kartum.

Stopper opp

Spesialrådgiver Terje Johnsen i etat omsorg i Stjørdal kommune bekrefter at de har tanker om å flytte hjemmesykepleien i Halsen sone inn i bosenteret. Han innrømmer at det er satt i gang forberedelser for å gjennomføre dette.

– Hvilke arbeider er satt i gang?

Johnsen sier det er startet med noe omlegging av ledningsnett. Men Johnsen er langt mer ivrig med å fortelle at i dag, i kveld torsdag, blir det møte med pårørendeforeninga ved bosenteret for å informere om planene.

– Vi har startet forberedelser for iverksetting av arbeidene. Nå gjør vi ingen ting før pårørende er orientert, og eventuelle reaksjoner kommet, sier Johnsen, og innrømmer at rekkefølgen denne gangen kunne vært bedre, først informasjon og involvering, deretter iverksetting.