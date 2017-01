Nå kommer Moses tilbake

Vedtaket ble gjort enstemmig i formannskapet torsdag ettermiddag.

Det er varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) som har jobbet for at Stjørdal kommune burde sikre seg klenodiet som en gang kan ha stått i Værnes Kirke. Stjørdalspolitikerne kjøper nå figuren for å i den tilbake til Værnes kirke.

– Vi har fått en unik mulighet til å ta trefiguren tilbake til sitt opprinnelige miljø, sier Sandvik.

Det sier også Kjell Erik Pettersson som leder Stjørdal historielag, seg veldig glad for.

– Det er slett ikke hver dag vi kommer over slike klenodier. Mye tyder på at denne figuren en gang kan ha stått i Værnes kirke, tror Pettersson.

Trefiguren dukket opp på en kunstauksjon i København for noen år siden. Der ble figuren oppdaget og kjøpt av Øystein Ekroll fra Trondheim.

Han er magister i arkeologi og en av bidragsyterne til boka «Værnes kirke – en kulturskatt i stein og tre» som kom i fjor høst. Ekroll er forsker ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider i Trondheim.

Moses-figuren ble vist fram i Værnes kirke i november i fjor da Stjørdal historielag presenterte den ferske boka om historien til kirka.

Bak på ryggen til Moses-figuren står det skrevet med håndskrift: «Værnes Kirke Throndhiem». Det gir sterke indikasjoner på at den malte trefiguren en gang har stått i Værnes kirke.

Eksperter mener trefiguren kan være fra 1600-tallet. Ingen kan i dag si hvor i Værnes kirke Moses-figuren kan ha vært plassert. Svært lite av det gamle inventaret fra kirka er dokumentert.

Værnes kirke gikk gjennom en omfattende restaurering på 1870-tallet da nesten rubbel og bit av inventaret ble fjernet og skiftet ut. Om noe av inventaret ble tatt vare på og hvor det ble av, vet ingen i dag.

En teori er at trefiguren av Moses en gang havnet ut på det private kunstmarkedet og blitt solgt kanskje flere ganger inntil den dukket opp på kunstauksjon i København.

Han fattet derfor stor interesse for trefiguren da den kom på auksjon i København og fikk tilslaget. Ekroll har til nå hatt figuren hengende i sitt hjem i Trondheim.