Planlegger ny bydel på Sandfærhus

Utviklingen ligger i mulighetsstudien som grunneiere, brukere og flyplassmyndigheter har gått sammen om. Det handler om hvordan området mellom flyplassen, Stjørdalselva og E6 skal utvikles i framtida.

Går sammen

Aktørene er Avinor, KLP, Sandfærhus Parkering, Balstad Eiendom og Scandic Hell. Stjørdal Næringsforum har hatt prosjektledelsen for studien.

– Det handler om å utvikle området ved flyplassen med funksjoner som ellers ikke ville ha kommet til Stjørdal, sier Alf Daniel Moen.

Han er styreleder for Balstad Eiendom. Selskapet eier blant annet Hell Kjøpesenter.

Ingen konkurrent

Også Lasse Bardal, som leder Avinor på Værnes, er tydelig på at mulighetsstudien som nå legges på bordet, ikke har som mål å utvikle en konkurrent til sentrum av Stjørdal.

– Vi er opptatt av å bidra til å legge til rette for virksomheter som ønsker å ligge nær en flyplass, sier Bardal.

Kjent arkitekt

Med på laget har grunneierne på Sandfærhus fått arkitekt Gudmund Stokke i Nordic Office of Architecture. Stokke er opprinnelig stjørdalsgutt. Han synes det er inspirerende å få jobbe med prosjekter i sin gamle hjemby.

Stokke peker på at Trondheim lufthavn Værnes med europaveger og jernbane utgjør et meget sterkt trafikknutepunkt sentralt i det nye trøndelagsfylket som etableres om et år.

Strategisk

– Sandfærhusområdet ligger strategisk til for en omfattende knutepunktutvikling som drar veksler på sin nærhet til flyplassen og til teknologimiljøet i Trondheim, påpeker Stokke.

I et langsiktig perspektiv vil Værnes sør kunne skape en nærings- og samfunnsutvikling i Stjørdal som ikke ville være mulig uten flyplassen i umiddelbar nærhet.

Flerfunksjonell bydel

Han tror at det over tid vil kunne utvikle seg en flerfunksjonell bydel som vil bli en kompletterende og supplerende del av Stjørdal sentrum.

Området som aktørene kaller Værnes sør, vil kunne inneholde hoteller, konferanse- og kongresstilbud, kunnskapsbasert næring, handel, boliger, parker og rekreasjonsarealer.

Flere hundre boliger

Det skisseres mellom 500 og 700 boliger innenfor området. Boligene tenkes lagt langs sjøkanten og elvebredden med forretninger, kontorer og andre funksjoner innenfor.

Får å få gjennomført planene, er aktørene interessert i å bytte arealer for å få til en helhetlig plan som det vil være mulig å gjennomføre.

Men først må stjørdalspolitikerne avklare hva de vil. Initiativtakerne ber om at kommunen gir området en planstatus som gjør at de kan jobbe videre med planene.