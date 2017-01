– Har skremt unna narkosmuglerne fra Værnes

I 2015 «eksploderte» det med trøndere som dro til Alicante og fikk reseptbelagte tabletter som de fikk med seg hjem fra spanske leger. Tolletaten beslagla til sammen 6.763 narkotiske tabletter dette året fordelt på 69 beslag. I fjor tok tollerne 3.854 tabletter over 62 beslag.

Bil, buss og tog

– Vi kan med stor sikkerhet si at smuglerne har funnet en annen reiserute. De reiser fra Alicante til Gøteborg og Stockholm, og tar seg videre inn i landet via personbiler, buss og tog, sier seksjonssjef for tollmyndighetene på Værnes, Hallgeir Bjørvik.

Ifølge Bjørvik ble flere aktører som hører hjemme i Trøndelag, tatt av tollere på Østlandet i fjor.

– Vi har skremt dem unna Værnes. Vi hadde vært fornøyd hvis vi hadde klart å begrense bruken av disse tablettene, men det er ikke det som skjer. De velger bare en annen rute, forteller han.

Tolletaten og politiet mistenker at rusmisbrukere har utnyttet et smutthull i loven. Fram til 2016 kunne du ta med deg medikamenter for 30 dagers bruk hjem til Norge, hvis du hadde resept fra lege.

– Nå er kvoten på sju dager, og loven sier at det skal være til privat bruk, sier Hallgeir Bjørvik.

Tabletter i hårbørste

I oktober i fjor kom en nordmann i 30-årene til Værnes fra Alicante. Vedkommende ble tatt med 582 narkotiske tabletter gjemt i bagasjen.

Tablettene ble funnet i ei hårbørste, et miksebord, et strømadapter og diverse steder i øvrig bagasje.

– Det er bare fantasien som setter grensene. Det kan være de utroligste forsøk, sier Hallgeir Bjørvik.

Saken fortsetter under bildet.



– Videresalg

Han mener at det ikke er vanskelig å få utskrevet for mer enn til eget forbruk fra leger i Spania.

– Tablettene er ofte både til eget forbruk og til videresalg. I løpet av de siste to årene har vi hatt fokus og jobbet mye med denne problematikken. Det er flere personer som er tatt mange ganger, sier Hallgeir Bjørvik.

– De liker ikke at vi er såpass «på», og da finner de alternative måter til å få tablettene inn i landet på, legger han til.