Alt utsolgt til Sagatunrevyen

–De forsvant nesten med det samme. Tidligere i uka hadde vi 15 billetter igjen til den siste kvelden. Men nå er alt utsolgt, til alle de fem forestillingene, sier Sidsel Børstad, leder i revygruppen som står bak Sagatunrevyen.

Lørdag 28. januar er det klart for premiere. Sidsel Børstad gleder seg.

«Masse latter»

– Hva er bra med årets revy?

– At den er så variert. Veldig variert! Her blir det masse latter, fastslår en gjeng som sitter nede i salen og følger med øvelsene oppe på scenen.

– Hvem blir rammet av gapskratten denne gang?

– Det varierer. Det er mange som stikker seg fram. Men det er ikke verre enn at de tåler det. Vi henger ikke ut noen. Vi ser humoren i det som skjer i nærmiljøet, men vier ikke ondsinnet!

«Sulten»

Revygruppelederen er selv gruppens desiderte veteran. Hun har vært med siden 1994.

– 23 år med revy – blir du aldri lei?

– Ikke når det er revy annethvert år. Da rekker jeg å bli «sulten» til vi tar fatt på en ny revy, sier veteranen, som har vært sufflør det meste av tiden hun har vært med.

Debutant

Mens noen har vært med lenge, er andre med for første gang. Liv Oddny Hastadklev er debutant i år. HUn står på scenen for første gang.

– Hvorfor revy?

– Fordi jeg fikk spørsmål om å være med. Jeg var i tenkeboksen noen dager før jeg sa ja. Jeg angrer ikke! Dette er en herlig gjeng å være sammen med, fastslår hun.

Danse-trøbbel

Ennå er det noen dager til premieren. Det er bra. En liten gruppe trener intenst på lett erotiske densetrinn, men sliter litt med å bevege seg helt i takt med musikken og med hverandre.

– Det stemmer ikke helt ennå. Men du skal få se - bare vent til premieren!