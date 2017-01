Dette er feriefavoritten for trønderne

Det forteller Hege May Petersen, selgerleder i Ticket Stjørdal, som har tatt en titt på bookingstatistikken.

– Allerede nå ser kommende sommer ut til å bli en rekordsommer. Bestillingene så langt har økt med 14 prosent for hele landet, sier Petersen.

Det er høyt trykk både på sommer- og vinterbestillingene, melder reisebyrået i Stjørdal i en pressemelding.

Forandret reisemønster

– 2016 var et år med store forandringer i reisemønstrene. Urolighetene gjorde at uvanlig mange valgte å reise til trygge klassikere som Spania og Hellas, mens reiser til Tyrkia ble mer enn halvert. Trykket på middelhavslandene fortsetter også i år, og Kroatia som vokste mye i fjor, fortsetter sin vekst i 2017, sier Hege May Petersen.

De store vinnerne blant reisemålene var Gran Canaria om vinteren og Mallorca om sommeren. Også Kroatia dro nytte av at vi valgte reisemål som kjennes trygge og landet klatret fra 13. til 4. plass på listen over de mest bestilte reisemål i 2016 med avreise fra Trondheim.

Velger trygghet

I 2017 ser trenden ut til å fortsette med trygge klassikere på topp. Reisesuget er uvanlig stort ifølge Tickets Sifo-undersøkelse, og nesten halvparten av de spurte sier at de planlegger å reise i løpet av vinteren 2016–2017.

Årets weekendby: Krakow. Bestillingene økte med 50 prosent.

Årets klatrer: Split. Bestillingene økte med 101 prosent og reisemålet klatrer inn på topplisten fra 13. plass i 2015 til 7. plass i 2016.

Årets ferieland: Spania. Bestillingene økte med 14 prosent og fikk overlegent flest bestillinger i fjor. 33 prosent av alle reiser fra Trondheim gikk til Spania i 2016. Nr 2 på listen, Hellas, økte med 6 prosent.

Årets rakett blant ferielandene: Kroatia pluss 114 prosent. Kroatia er det ferielandet som øker aller mest på topplisten, og klatrer fra 13. til 4. plass. Stor satsing fra både fly- og charterselskap samt frykt for uro gjorde landet til en vinner.

Årets taper: Antalya. Falt fra femte i 2015 til åttende plass i 2016, og forventes å falle enda mer i år. Bestillingene hit gikk ned med 40 prosent i løpet av 2016 som følge av urolighetene. Totalt sett minsket reisene til Tyrkia med 48 prosent fra Trondheim.