I verdenstoppen på punktlighet

Alle i Stjørdal har et forhold til flyplassen på Værnes, enten du reiser mye, har arbeidsplassen der eller rett og slett er nabo til Norges tredje største flyplass.

Men det er ikke bare det at vi nærmest har en stor flyplass i hagen vår, den er også en av de aller mest punktlige i verden. Det er lufthavnsjef Lasse Bardal umåtelig stolt av.

Fjerde best i verden

–Vi havner på en fjerdeplass i punktlig iavgang og ankomst i vår klasse. Det omfatter flyplasser mellom 2,5 og 5 millioner passasjerer årlig. Her er vi bare slått av Newcastle, Anchorage i Alaska og Brussel South Charleroi. Nå jager Stavanger like bak oss og kjemper om å være best i Norge, så vi kan ikke hvile på laurbærene, sier Bardal.

–Hva er årsaken til dette?

–Den er sammensatt. Men vi har personell i mange ulike roller som jobber hardt for at passasjerene skal få den service de trenger. Vi må huske at de aller fleste av flyplassene vi kjemper mot, slipper å kjempe mot snø og is gjennom vinteren. Det gjør prestasjonen vår enda bedre, fortsetter Bardal.

Måler hele tiden

For å oppnå punktlighet og gode tilbakemeldinger, må det jobbes godt i alle ledd. Flypassasjerene er godt vant til god service og ingen ting kommer av seg selv.

–Vi måler oss hele tiden i forhold til service til våre gjester. Hva er de fornøyd med og hva vil de at vi skal bli bedre på. Også her scorer vi høyt. Og vi scorer bedre og bedre. Det viser at vi er på vei i riktig retning, sier lufthavnsjefen.

Shopping og mat

–Og hva scorer dere høyt og lavt på hos passasjerene?

–Det vi scorer veldig høyt på er framkommelighet og informasjon på flyplassen. Det samme gjør vi serviceinnstillingen til ansatte og opplevelsen av sikkerhetskontrollen. Det er etter mitt skjønn helt vesentlige faktorer for å lykkes som driver av en stor flyplass. På den andre siden av skalaen finner mattilbudet og shoppingtilbudet. Her synes nok kundene at de ikke får så mye for pengene som de ønsker. Men her kan vi rett og slett ikke matche de store flyplassene, som vi kanskje måles opp mot når gjestene vurderer oss. Men vi jobber hele tiden med det totale tilbudet, og har tett dialog med aktører inne på flyplassen.

Mindre byggevirksomhet

Etter noen intense år med utbygging, ombygging og rehabilitering, er det litt roligere på investeringsfronten akkurat nå.

–Det er litt roligere, og kanskje er det godt for både ansatte og passasjerer. Men vi er i tenkeboksen i forhold til noen nye prosjekt. Det gjelder blant annet bagasjehåndteringen. Her kommer det nye krav i 2020. Så her kan det nok bli behov for en større ut- og ombygging. Men selv i rolige tider investeres det rundt 100 millioner kroner i året. Det forteller litt om dimensjonene på virksomheten Trondheim Lufthavn Værnes, avslutter lufthavnsjef Lasse Bardal.